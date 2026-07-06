AFP
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¿Último baile? Cristiano Ronaldo responde con dureza a las preguntas sobre su retirada, pero el «mejor de todos los tiempos» portugués, de 41 años, hace una confesión sobre el Mundial
El futuro está en manos del capitán
Ronaldo admitió que solo él decidirá cuándo retirarse de la selección. En una rueda de prensa franca, el capitán portugués ignoró las peticiones externas de dejarlo fuera del once de Roberto Martínez.
Al ser preguntado sobre cómo afronta la posibilidad de ser sustituido o de perder su puesto, Ronaldo fue tajante: «Ha sido así desde que me incorporé a la selección a los 18 años. Siempre ha sido así, y no va a cambiar. Siempre lo doy todo para ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos. Juegue o no, siempre tendré un papel importante en esta selección. Terminaré cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagáis la misma pregunta. No quiero llamar la atención sobre eso porque es lo menos importante. Lo más importante es que juguemos bien y tengamos fe en que pasaremos de ronda».
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La despedida definitiva de los Mundiales
Aunque evita hablar de su retirada definitiva, el delantero del Al-Nassr confirmó que este torneo es su despedida de la principal competición de la FIFA. El veterano, que ha disfrutado de la experiencia en Norteamérica, admitió que el aspecto emocional de esta edición ha sido incomparable.
«Será mi último Mundial, sí. Voy a disfrutarla. Espero que mañana no sea mi último partido del Mundial», confesó. «Sinceramente, de todos los Mundiales en los que he jugado, este será el que más recordaré por la pasión de la gente. En lo emocional, ha sido el mejor. He disfrutado mucho de eso», añadió.
La lucha por el trofeo de la Copa del Mundo
Ronaldo llegó a Norteamérica con el objetivo de ganar por fin la Copa del Mundo. Sea cual sea el resultado, el veterano delantero sigue jugando solo por el placer de competir y representar a su país.
«No me falta nada. Dios ha sido muy generoso y me ha dado todo lo que nunca esperé ganar, tanto en la selección como a nivel personal. Por eso, se trata de disfrutar de cada momento. No seré más Cristiano por ganar el Mundial, ni menos si no lo gano. Todos tenemos esperanza, pero sabemos que solo uno ganará. Así que hay que disfrutar de la vida y de cada día. Eso he aprendido», explicó el delantero.
«La edad te da madurez y experiencia, y eso ayuda a poner las cosas en perspectiva. No soy ciego: he recibido constantes ataques, pero no es nuevo. Así que estoy agradecido, porque es un capítulo diferente de mi vida».
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Ronaldo reflexiona sobre su legado y su pasión
Durante casi dos décadas, Ronaldo ha sido una figura imprescindible en la escena mundial, pero en las fases eliminatorias, la idea de que este sea su último Mundial se ha vuelto un tema recurrente en las ruedas de prensa. Al preguntarle si afrontaba el próximo partido contra España con aprensión, Ronaldo descartó el miedo y destacó la satisfacción que le ha dado su carrera.
«Seré sincero: pase lo que pase mañana, Cristiano se irá con la conciencia tranquila. Lo he dado todo. Tanto en la vida como en el fútbol, he dado todo lo que tenía. La pasión y las ganas de jugar durante tantos años no han sido por necesidad —soy muy feliz en la vida—, sino por pasión. Porque me encanta jugar al fútbol», concluyó Ronaldo.
Pase lo que pase, seré feliz. No me presiono pensando que debo ganar; será lo que tenga que ser. Disfrutaré cada día y cada partido. Y, contra lo que muchos creen, no lo estoy haciendo tan mal: he marcado tres goles; otros han hecho más, pero yo tampoco lo hago mal. Seguiré adelante y ya veré si marco un gol».
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