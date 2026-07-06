¿Último baile? Cristiano Ronaldo responde con dureza a las preguntas sobre su retirada, pero el «mejor de todos los tiempos» portugués, de 41 años, hace una confesión sobre el Mundial

Ronaldo admitió que solo él decidirá cuándo retirarse de la selección. En una rueda de prensa franca, el capitán portugués ignoró las peticiones externas de dejarlo fuera del once de Roberto Martínez.

Al ser preguntado sobre cómo afronta la posibilidad de ser sustituido o de perder su puesto, Ronaldo fue tajante: «Ha sido así desde que me incorporé a la selección a los 18 años. Siempre ha sido así, y no va a cambiar. Siempre lo doy todo para ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos. Juegue o no, siempre tendré un papel importante en esta selección. Terminaré cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagáis la misma pregunta. No quiero llamar la atención sobre eso porque es lo menos importante. Lo más importante es que juguemos bien y tengamos fe en que pasaremos de ronda».