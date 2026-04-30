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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Últimas sobre la lesión de Julián Álvarez: Diego Simeone informa tras la sustitución del jugador del Atlético de Madrid ante el Arsenal

J. Alvarez
Atlético Madrid
Arsenal
Atlético Madrid vs Arsenal
Liga de Campeones
D. Simeone

Diego Simeone confirmó el estado de Julián Álvarez tras su salida del partido de ida de semifinales contra el Arsenal. El delantero argentino dejó el campo en los últimos minutos del 1-1 en el Metropolitano, lo que generó dudas sobre su presencia en la vuelta en Londres la próxima semana.

  • Simeone confía en que Álvarez esté disponible

    La directiva del Atlético vivió una noche de inquietud el miércoles, tras tener que abandonar su delantero estrella el campo cojeando a 13 minutos del final. El campeón del Mundial pareció torcerse el tobillo en un choque con el centrocampista del Arsenal Eberechi Eze y mostró preocupación antes de ser sustituido.

    Pese a las imágenes preocupantes en la banda, Simeone restó importancia al incidente en la rueda de prensa posterior. «Conociéndolos, seguro que estarán el martes», afirmó el técnico cuando le preguntaron por su lista de lesionados. «No creo que falte nadie para el martes».

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    Las estrellas del Atlético se enfrentan a una carrera contra el reloj

    Álvarez no fue la única baja en una noche dura en la capital española, donde el equipo local sufrió las consecuencias de un partido muy físico. Giuliano Simeone fue reemplazado por un golpe, mientras que Alexander Sorloth no jugó al recuperarse de una lesión.

    Simeone detalló: «Giuliano siente un golpe, Julián sufrió una caída en el centro del campo y Sorloth padece una distensión en el tendón de la corva, pero todos estarán listos».

  • La semifinal se ve afectada por un drama fuera del campo.

    Antes del partido hubo tensión por el estado del campo. Según algunos medios, el Arsenal pidió a la UEFA que midiera el césped horas antes del inicio, preocupado por que el equipo de Simeone lo dejara más alto para frenar su juego de pases.

    Sobre el campo, Viktor Gyokeres adelantó a los Gunners desde el punto de penalti y Álvarez empató con un certero lanzamiento, aunque su noche terminó tras chocar con Eze.

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    El partido de vuelta se presenta muy reñido en Londres

    Tras el 1-1, el Atlético descansará poco antes de viajar al norte de Londres. El sábado jugará contra el Valencia en La Liga, y Simeone podría rotar para preservar a los tocados. La prioridad es que Álvarez, Giuliano y Sorloth lleguen al 100 % para la vuelta.

    Mientras, los Gunners esperan que el césped favorezca su juego, y la forma de Álvarez sigue siendo el centro de atención. Si el ‘26’ está listo para ser titular, como prevé Simeone, seguirá siendo la mayor amenaza para las ilusiones del Arsenal de alcanzar su primera final de la Liga de Campeones desde 2006.

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