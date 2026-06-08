En el minuto 65 del partido del domingo en el Nature Energy Park, los aficionados daneses contuvieron el aliento cuando Eriksen cayó repentinamente al suelo. El excentrocampista del Manchester United y del Tottenham sufrió un dolor en el pecho y perdió brevemente el conocimiento, lo que obligó a suspender el encuentro mientras recibía atención médica.

Poco después, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) emitió un comunicado: «Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias. El partido ha sido suspendido».



