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Últimas noticias sobre las lesiones del Liverpool: Más mala suerte para Federico Chiesa, que ha sido enviado a casa por la selección italiana, pero buenas noticias para Hugo Ekitike, que se incorpora a la convocatoria de Francia
Italia confirma la decisión sobre Chiesa
Chiesa había sido convocado para la selección italiana de cara a la repesca del Mundial, en la que se enfrentarán primero a Irlanda del Norte y, si superan las semifinales, a Gales o Bosnia. El jugador de 28 años saltó al campo como suplente en los últimos minutos de la derrota del Liverpool ante el Brighton el fin de semana, pero ya se ha confirmado que la antigua estrella de la Juventus se recuperará de su última lesión sufrida en Merseyside.
Un comunicado de la Azzurri reza: «Federico Chiesa, cuyo estado fue evaluado a su llegada al Centro Técnico Federal, fue considerado no disponible para los dos próximos partidos y, de acuerdo con el club, abandonó la concentración de la selección nacional».
El seleccionador, Gennaro Gattuso, añadió: «Chiesa se presentó ayer a la convocatoria, pero tenía algunos problemas físicos leves, y tanto él como yo pensamos que no tenía sentido que se quedara».
Chiesa fue fichado a finales del verano de cara a la temporada 2024-25 y le costó ganarse la titularidad con el entrenador Arne Slot. Aunque ha disputado 23 partidos de la Premier League esta temporada, marcando dos goles y dando una asistencia, solo ha sido titular en uno de ellos.
Ekitike se incorpora a la concentración de la selección francesa a pesar de sufrir una contractura muscular
También ha habido mucha preocupación por el estado físico de Ekitike. El delantero tuvo que ser sustituido en los primeros compases del partido en el AMEX Stadium y abandonó el terreno de juego con cautela, pero desde entonces se le ha visto llegar a la concentración de Francia en Clairefontaine.
Los Bleus disputarán dos amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, y Ekitike espera tener la oportunidad de causar una buena impresión antes del Mundial. El jugador de 23 años se enfrenta a una dura competencia por un puesto en el once inicial, ya que el seleccionador Didier Deschamps cuenta con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Marcus Thuram y Rayan Cherki.
El Liverpool, afectado por las lesiones durante una decepcionante defensa del título
El entrenador de los Reds, Slot, ha tenido que lidiar con numerosas lesiones a lo largo de la temporada 2025-26. Alexander Isak, fichaje del verano, tuvo problemas para recuperar la forma física tras forzar su traspaso desde el Newcastle y, posteriormente, tuvo que someterse a una operación en el tobillo tras lesionarse mientras marcaba un gol contra el Tottenham en diciembre.
El joven defensa Giovanni Leoni se está recuperando de una lesión en el ligamento cruzado anterior, pero el portero Alisson Becker y el delantero Mohamed Salah esperan volver a estar disponibles tras el parón internacional de marzo.
- AFP
Los Reds aún tienen opciones de clasificarse para la Liga de Campeones
Aunque los problemas físicos han sido un gran obstáculo para Slot y el Liverpool esta temporada, aún tienen la oportunidad de terminar la campaña con fuerza. Actualmente ocupan el quinto puesto en la clasificación de la Premier League, lo que bastaría para asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones gracias al buen coeficiente de Inglaterra en la clasificación de la UEFA, mientras que su próximo rival será el París Saint-Germain en los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes.
Su primer partido tras el parón internacional será un desplazamiento a Manchester City en la FA Cup, equipo que se alzó con la Carabao Cup el domingo gracias a su victoria por 2-0 sobre el Arsenal.