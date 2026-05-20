Según Sky, Julian Nagelsmann llevará al Mundial a Maximilian Beier, del Borussia Dortmund, una sorpresa pues Beier no ha sido relevante en la selección alemana.
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Últimamente apenas tuvo protagonismo, pero Julian Nagelsmann podría sorprender de nuevo con su convocatoria para el Mundial
Para el delantero, sería su segundo gran torneo con Alemania tras la Eurocopa 2024, que se jugará en casa. Desde su debut en junio de 2024 ha jugado siete partidos internacionales y aún busca su primer gol. Su última aparición fue en octubre, en la eliminatoria contra Irlanda del Norte. Después, Nagelsmann no lo convocó para el cierre de la clasificación ni para los amistosos ante Suiza.
Pese a ello, el jugador se mostró optimista: «Mis actuaciones de las últimas semanas, con muchos goles y asistencias, me dan confianza para estar en la lista».
Con 23 años, en el BVB ha sumado esta temporada argumentos sólidos: 20 puntos (diez goles y diez asistencias), máximo anotador alemán si se excluyen delanteros puros.
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Tras la convocatoria de Beier, ¿alguno de sus compañeros del BVB teme perder su lugar en el Mundial?
La convocatoria de Beier podría perjudicar a su compañero en el Dortmund, Karim Adeyemi. En marzo, Nagelsmann fue claro: «Maxi Beier, Karim Adeyemi y Kevin Schade son muy similares. Hoy, solo uno o, a lo sumo, dos viajarán».
«Uno de los tres, quizá dos, acabarán imponiéndose. Pero todos tienen las mismas oportunidades», añadió el técnico de 38 años.
Aun así, Beier no estará solo: sus compañeros del BVB Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton también viajarán con la selección. La lista definitiva se anunciará el jueves a las 13:00.
Maximilian Beier: Estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos 44 Goles 10 asistencias Asistencias 10