En un sorprendente giro tras el partido, el organismo arbitral del fútbol profesional ha reconocido oficialmente que el gol de la victoria de Haaland para el Manchester City contra el Manchester United no debió subir al marcador. El tanto del minuto 60 en Old Trafford resultó ser el momento decisivo de un derbi caliente, pero ahora los árbitros admiten que el proceso del VAR no interpretó correctamente el impacto de un jugador en fuera de juego.

La admisión llega después de un intenso escrutinio por parte de aficionados y comentaristas, que cuestionaron cómo se permitió que el gol subiera al marcador pese a la clara interferencia del centrocampista del City Enzo Fernandez.

Un portavoz del organismo arbitral del fútbol inglés dijo después del partido del domingo que el VAR «no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión a pie de campo», y que posteriormente se llevará a cabo una investigación.