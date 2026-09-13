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ÚLTIMA HORA: ¡Confirmado el error del VAR! El organismo arbitral admite un «error de juicio» sobre el gol de Erling Haaland
El árbitro profesional admite un error en Old Trafford
En un sorprendente giro tras el partido, el organismo arbitral del fútbol profesional ha reconocido oficialmente que el gol de la victoria de Haaland para el Manchester City contra el Manchester United no debió subir al marcador. El tanto del minuto 60 en Old Trafford resultó ser el momento decisivo de un derbi caliente, pero ahora los árbitros admiten que el proceso del VAR no interpretó correctamente el impacto de un jugador en fuera de juego.
La admisión llega después de un intenso escrutinio por parte de aficionados y comentaristas, que cuestionaron cómo se permitió que el gol subiera al marcador pese a la clara interferencia del centrocampista del City Enzo Fernandez.
Un portavoz del organismo arbitral del fútbol inglés dijo después del partido del domingo que el VAR «no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión a pie de campo», y que posteriormente se llevará a cabo una investigación.
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El VAR admite un «error de juicio»
El organismo arbitral emitió un comunicado completo para aclarar la situación, señalando que Pro Ref reconoce un error de juicio en relación con el gol concedido. El comunicado oficial decía: "Tras el incidente en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre el Manchester United y el Manchester City en Old Trafford, podemos ofrecer una aclaración sobre el gol concedido a Haaland. La decisión sobre el terreno de juego fue fuera de juego de Haaland; el VAR revisó la jugada y determinó que estaba en posición legal."
El comunicado explicaba: "En la misma acción, se determinó que Enzo Fernandez no jugó el balón y, por lo tanto, cualquier infracción por fuera de juego pasa a ser subjetiva; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión sobre el terreno de juego. Esta noche se ha contactado con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente."
Carrick estalla por las inconsistencias del VAR
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, se mostró desconcertado por el proceso de toma de decisiones en Old Trafford, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de tecnología y personal implicados en el arbitraje moderno. La frustración de Carrick era palpable tras el pitido final, ya que cuestionó la lógica de permitir que el movimiento de Fernandez quedara impune.
El técnico del United no se mordió la lengua cuando le preguntaron por la posibilidad de recibir una disculpa de Howard Webb y del equipo arbitral. Al hablar sobre el incidente, Carrick dijo con sarcasmo que está deseando recibir una disculpa del jefe de los árbitros. Amplió su frustración al decir: «La explicación que me dieron fue que no estaba interfiriendo en el juego. Así que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo».
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Revisión en curso de los estándares arbitrales
La admisión de un «error de juicio» añade aún más leña al fuego en torno a la consistencia del VAR en la Premier League. Aunque el organismo arbitral ha prometido una revisión completa del incidente, los tres puntos se quedan en manos del Manchester City, lo que deja al United lamentando lo que considera una grave injusticia.
Señaló: «No sé cómo puedes ponerte en contacto con ellos. No sé adónde vas. Sinceramente, no sé cómo puedes conseguir otra explicación sobre eso, he de decir. Sí, eso sería estupendo. Sí, estoy deseando que llegue. Creo que todos entendemos lo que significa esa regla, y es bastante obvio. Así que no creo que haya un retoque de las reglas por el que a veces haya un pequeño cambio».
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