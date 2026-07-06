Última hora: Bélgica amenaza a la FIFA por la expulsión de Balougon

El comunicado oficial de la Federación Belga de Fútbol aclara lo ocurrido en las últimas horas:



Tras conocer por los medios la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática del jugador Folarin Balogun, la Federación Belga envió una carta solicitando una copia de la resolución, detalles del procedimiento seguido y una aclaración sobre la normativa vigente.

La única respuesta fue una carta que consideraba su comunicación un recurso, designaba un juez y le otorgaba apenas unas horas para completarlo, sin aportar información sobre la resolución.

La Federación Belga recuerda que los reglamentos de la FIFA exigen notificar la decisión antes de admitir un recurso. Mientras pedía aclaraciones, la FIFA interpretó su carta como recurso y, de inmediato, resolvió no admitirlo.

Mientras tanto, la FIFA rechazó responder a las solicitudes legítimas de la Federación Belga.

Además, en la reunión de coordinación previa al partido, la FIFA omitió deliberadamente la parte sobre la suspensión automática de jugadores, pese a que se había incluido en las cuatro reuniones anteriores. La Federación Belga preguntó, de forma verbal y escrita, el motivo de ese cambio y no obtuvo respuesta.

Hasta la publicación de este comunicado, la Federación Belga no ha recibido decisión ni explicación alguna de la FIFA, por lo que se ve obligada a impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido.

La Federación concluyó subrayando que, más allá del resultado del partido, está preocupada por lo ocurrido y seguirá defendiendo la ética y la integridad de la competición en las próximas horas, días y meses.