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Última advertencia en el Nápoles: dos partidos que definen el futuro de Allegri

SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
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Roma
Serie A
M. Allegri
Italia
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¡La paciencia se agota poco a poco tras el peor arranque del Nápoles!

Aumenta la presión sobre Massimiliano Allegri, director técnico del Napoli, tras la caída ante el Venezia en la Serie A.

Informes italianos señalaron este día que la paciencia de la directiva del Napoli comenzó a agotarse con Allegri, quien no dirigió el entrenamiento de recuperación del equipo la mañana del domingo, después de la derrota por un gol a cero ante el Venezia el sábado, debido a que padece gripe, según lo publicado por el diario Corriere dello Sport.


  • Un inicio irregular que aumenta los temores

    La derrota ante el Venezia complicó aún más la situación del Napoli, después de caer frente a un equipo que no había sumado ningún punto en sus seis primeros partidos de liga esta temporada.

    Antes del encuentro, Allegri ya había igualado el peor arranque del Napoli en 17 años, tras sufrir cuatro derrotas en los primeros 8 partidos dirigidos por él en todas las competiciones. Ahora la cifra ha subido a cinco derrotas en nueve partidos.

    En la Serie A, el Napoli ha logrado tres victorias y un empate por tres derrotas, por lo que se queda a nueve puntos del Inter de Milán, líder de la clasificación.

    El equipo también ha encajado dos derrotas en la Liga de Campeones, lo que lo somete a una enorme presión en la próxima etapa, ya que no dispone de un margen amplio para perder más puntos si quiere clasificarse a los octavos de final.

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  • ¿Último plazo? Dos partidos que podrían decidir el futuro de Allegri

    Y según lo publicado por el sitio Football Italia, citando al diario "La Gazzetta dello Sport", corregir el rumbo se ha convertido en algo urgente, mientras que el futuro de Allegri al mando del cuerpo técnico del Napoli está amenazado si no se logra un resultado positivo en los dos próximos partidos.

    El Napoli comienza sus pruebas con el enfrentamiento ante el Bodo/Glimt noruego, el martes, en la Liga de Campeones de Europa, un partido considerado decisivo para el equipo dada su difícil situación continental, sobre todo porque su rival ya superó al Inter, campeón de la Serie A, en los partidos de ida y vuelta del playoff de la Liga de Campeones la temporada pasada.

    Después, el Napoli disputará un complicado duelo ante la Roma, el sábado 24 de octubre, en el estadio Diego Armando Maradona, en otra prueba frente a un equipo que ofrece buenos niveles. Entre el bajón de resultados y el estrecho margen de reacción, Allegri entra en una semana de máxima importancia, ya que los resultados de los dos próximos enfrentamientos podrían determinar el rumbo de su temporada con el Napoli, en medio de informes que hablan del creciente riesgo de su destitución.

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