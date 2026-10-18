Última advertencia en el Nápoles: dos partidos que definen el futuro de Allegri

La derrota ante el Venezia complicó aún más la situación del Napoli, después de caer frente a un equipo que no había sumado ningún punto en sus seis primeros partidos de liga esta temporada.

Antes del encuentro, Allegri ya había igualado el peor arranque del Napoli en 17 años, tras sufrir cuatro derrotas en los primeros 8 partidos dirigidos por él en todas las competiciones. Ahora la cifra ha subido a cinco derrotas en nueve partidos.

En la Serie A, el Napoli ha logrado tres victorias y un empate por tres derrotas, por lo que se queda a nueve puntos del Inter de Milán, líder de la clasificación.

El equipo también ha encajado dos derrotas en la Liga de Campeones, lo que lo somete a una enorme presión en la próxima etapa, ya que no dispone de un margen amplio para perder más puntos si quiere clasificarse a los octavos de final.

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