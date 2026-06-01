Uli Hoeneß tenía razón, pero hay esperanza: la histórica estrategia de Julian Nagelsmann también debe aplicarse en el Mundial

El seleccionador Julian Nagelsmann, el capitán Joshua Kimmich y el delantero Deniz Undav se mostraron satisfechos con el 4-0 ante Finlandia en el penúltimo amistoso antes del Mundial. «Hemos hecho lo que nos propusimos», dijo Kimmich en la ZDF: «Queríamos presionar arriba siempre que pudiéramos y eso se tradujo en dos goles (el 2-0 y el 4-0). Después marcamos desde la defensa profunda, con un pase de Lenny a Deniz (el 3-0), y otro a balón parado (el 1-0)». «Hemos marcado en casi todas las fases del partido», añadió Kimmich, y Nagelsmann completó: «También hicimos un contraataque que nos viene bien; mostramos resistencia, no encajamos y así debemos seguir».

Sin embargo, pese a los elogios por la variedad ofensiva, Nagelsmann recordó que, en un tramo del primer tiempo, el equipo perdió paciencia, se lanzó al ataque sin orden y cedió el control.

Tras el 4-0, el seleccionador lo justificó: «Los chicos quieren demostrar algo», pero admitió que no conviene perder la disciplina táctica con frecuencia. «Debemos confiar más en nuestra fuerza», añadió el técnico. Al equipo aún le falta afinación, automatismos y disciplina táctica.

No es un problema insalvable en la preparación de un torneo, pero Nagelsmann debe definir ya su once titular, algo que Uli Hoeneß lleva semanas reclamando. Hoy por hoy quedan dos o tres puestos por cerrar: David Raum o Nathaniel Brown en el lateral izquierdo y Leroy Sané, Lennart Karl o quizá Maximilian Beier en la banda derecha. Y, tras dos goles y una asistencia, Nagelsmann admite que quizá, solo quizá, vuelva a plantearse la duda entre Havertz y Undav, que daba por cerrada.