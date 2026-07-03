Hace diez años, Julian Nagelsmann debutó como entrenador del TSG 1899 Hoffenheim con solo 28 años, saltando de la cantera a la fama. Tras un paso exitoso por el RB Leipzig, en 2021 fichó por el Bayern Múnich, donde solo ganó la liga. En marzo de 2023 fue despedido, y su salida de la DFB tras el Mundial fue inevitable. La que fuera la apuesta más prometedora del mercado de entrenadores alemán ha perdido valor en la escena internacional, y Nagelsmann es, en gran parte, el responsable.
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¡Uli Hoeneß tenía razón! Julian Nagelsmann se ha encaminado a su propia ruina a sabiendas, y ahora debe cambiar
«En este Mundial se ha hecho todo mal», sentenció Lothar Matthäus en *Bild*. El jugador con más partidos internacionales de Alemania se sumó a otros exfutbolistas que pidieron la destitución de Nagelsmann como seleccionador. «No ha mejorado al equipo, sino que ha causado muchos problemas», argumentó Matthäus. El equipo tiene más calidad de la que mostró en Norteamérica ante Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay; quizá no basta para ser campeón, pero sí para vencer a un país sudamericano de siete millones de habitantes. Nagelsmann debe asumir la responsabilidad de no haberlo logrado.
- AFP
Para Uli Hoeneß, la debacle del Mundial no es ninguna sorpresa
La debacle en el Mundial no sorprendió a todos, menos a Uli Hoeneß. El expresidente del Bayern, aún influyente en el club más laureado de Alemania, alertó seis semanas antes del torneo: «Si Alemania logra ser un equipo, a pesar de que el seleccionador no haya repetido once en dos partidos seguidos, tendremos una oportunidad», declaró a la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. «Ser un equipo»: justo lo que la selección alemana no consiguió. Y la responsabilidad recae en Julian Nagelsmann.
En primavera, según sus propias palabras, mantuvo «conversaciones sobre los roles» con sus jugadores de cara al Mundial. Así, por ejemplo, se situó a Oliver Baumann como portero titular, a Deniz Undav como comodín y a Joshua Kimmich, una vez más, como lateral derecho. En el encuentro que supuso la eliminación alemana del Mundial 2026, Manuel Neuer fue el portero titular, Undav entró en el once y Kimmich, desde el centro del campo, no logró impulsar al equipo. Es fácil imaginar que tales cambios generaran discusiones, incredulidad y decepción en la plantilla. Así no se forja un equipo cohesionado capaz de pelear por el título.
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Julian Nagelsmann se parece a su gran ídolo, Pep Guardiola.
La elección de los jugadores y la estrategia táctica generaron polémica durante el Mundial. Ante rivales defensivos, el balón llegaba lento a las bandas, donde Florian Wirtz y Leroy Sané intentaban, sin éxito, driblar a dos rivales. ¿Una intervención desde fuera, un cambio de plan? No. «Nuestro ritmo de juego era demasiado lento», afirmó Nagelsmann tras la eliminación del Mundial, y añadió: «Faltaba ritmo».
Su tozudez en mantener una idea que no funciona y la complejidad, hasta lingüística, de su propuesta táctica recuerdan mucho a su referente, Pep Guardiola. Guardiola ha conquistado numerosos títulos con el Manchester City, pero también ha intentado sorprender al rival con planteamientos atípicos en partidos clave, como la final de la Liga de Campeones de 2021 —que el City perdió 0-1 ante el Chelsea—, con resultados desastrosos. Ya en noviembre de 2023 había sorprendido al colocar a Kai Havertz, luego delantero titular en el Mundial con tres goles, como lateral izquierdo. Durante el torneo, Alemania pasó de repente al 5-4-1 ante Ecuador, con Sané adaptado como lateral derecho. «Nuestro seleccionador cree que él gana el partido. No, el equipo es el que gana el partido», vaticinó Hoeneß antes del torneo, y acabó teniendo razón. «No es él quien inventó el fútbol», añadió Matthäus en la misma línea.
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Julian Nagelsmann debe aprender de sus errores
En el Mundial no hacía falta un entrenador milagroso con ideas creativas sobre la alineación o el sistema, sino un equipo para que Alemania pudiera tener éxito. Eso no se vio… y por eso salió mal. «Era demasiado pronto para ese cargo», dijo Matthäus sobre Nagelsmann. «Quizá dentro de 10 o 15 años, cuando tenga más experiencia», añadió, aunque él mismo duda de que deba tener otra oportunidad.
Muchos olvidan que el Bayern Munich quiso ficharlo en 2024 tras la salida de Tuchel, pero el técnico optó por seguir en la DFB. El club bávaro terminó contratando a Vincent Kompany, decisión que hasta ahora ha sido un acierto. El belga se presenta como un «anti-Nagelsmann»: no revela tácticas, no grita a la prensa ni critica a sus jugadores.
Sin embargo, Hansi Flick demostró que un fracaso en el Mundial no acaba con una carrera exitosa: en 2022 sufrió un tropiezo similar al de la actual selección alemana. Un año y medio después sorprendió al asumir el Barcelona, impuso un juego ofensivo y sumó títulos nacionales. Nagelsmann, de solo 38 años, aún puede llevar a un gran club a la gloria, pero debe aprender de sus errores al frente de Alemania.
La carrera como entrenador de Julian Nagelsmann:
2013 - 2016 TSG 1899 Hoffenheim Sub-19 2016 - 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 Bayern de Múnich desde 2023 Alemania
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