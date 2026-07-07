¡Uli Hoeneß se muestra entusiasmado! El presidente del Bayern tiene un candidato claro para un importante cargo en la DFB

Mertesacker dirigió la cantera de los Gunners durante ocho años antes de renunciar. Ahora es comentarista en la ZDF durante el Mundial. Ya mostró su disposición si la DFB lo contacta.

«Me atrae la idea de trabajar algún día en la DFB y devolverle algo al fútbol alemán, al que le debo tanto. Por supuesto, estoy a su disposición para ello», afirmó el jugador de 41 años. Hoeneß ha subrayado que esto debería suceder pronto.