Uli Hoeneß lo declaró intransferible tras sus 400 goles; sin embargo, el talento único del FC Bayern acabó desplomándose de forma dramática

«Marcaba unos 400 goles en una temporada de la categoría juvenil D. A menudo metía 10 o 12 goles en un solo partido», recuerda Göktan. En el Bayern valoran al joven delantero, que a los 13 años firma un precontrato. Deja los estudios, apenas va al colegio y apuesta todo al fútbol desde muy temprano. Al principio, su carrera solo conoce una dirección: hacia arriba.

Su potencial era enorme. Halil Altintop, que después jugó con él en Kaiserslautern cuando ya declinaba, dijo: «Lo que hacía con el balón era una locura. Nunca vi a nadie con tanta destreza técnica». Sin embargo, ese talento no bastó: su personalidad, carácter y actitud hacia el deporte eran demasiado inmaduros.

Ya de adolescente causaba problemas: a los 16 años salía de juerga, bebía y se creía una estrella. «Desde muy temprano estaba convencido de que era una estrella», recordaba Herbert Harbich, entrenador voluntario de los juveniles del Bayern, en el tz. «Eso no basta».

Harbich aún recuerda la final del Campeonato Alemán Juvenil A de 1998, cuando el egoísmo de Göktan privó a Múnich de su primer título juvenil. El Bayern sub-19, donde jugaba junto a Owen Hargreaves y Daniel Bierofka, ganaba 2-1 al Borussia Dortmund. A 20 minutos del final llegó un penalti. Göktan, pese a ser uno de los más jóvenes y no estar designado para lanzarlo, tomó el balón y falló, desperdiciando la sentencia.

El BVB empató en el descuento y llegó la lotería de los penaltis. «Göktan lanzó otra vez... y volvió a fallar», recuerda Harbich. El Dortmund se llevó el título y al joven le tocó el papel trágico.

A Göktan no pareció importarle: entrenaba con los profesionales a los 16 años, se burlaba de estrellas como Lothar Matthäus y, a los 17, firmó su primer contrato, dejó el colegio y se lanzó al profesionalismo.