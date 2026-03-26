Uli Hoeness descarta vender a Michael Olise al Liverpool por 200 millones de euros y critica la política de fichajes de los Reds

Con su habitual franqueza, Hoeness fue directo al valorar el rendimiento reciente del Liverpool y su fuerte inversión en fichajes. A pesar del gasto, los Reds han tenido una temporada difícil, y el presidente del Bayern apuntó que más dinero no siempre garantiza mejores resultados.

«El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», declaró Hoeness a los periodistas.