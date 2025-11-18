UEFA valora al Santiago Bernabéu renovado como sede de la final de la Champions League

En 2023, Florentino Pérez detalló el alcance de la renovación del Santiago Bernabéu: “La inversión en tecnología se ha incrementado en todas las áreas del Tour del Bernabéu. El Museo será mucho más amplio y los espacios se han rediseñado para resultar más atractivos. El recorrido tradicional se ha ampliado con dos nuevas rutas.

La iluminación del césped también ha sido revolucionada, pasando de un espectro fijo a uno variable, lo que permite utilizar toda la gama de colores de la luz natural; es la primera vez que se aplica en el mundo con resultados espectaculares. Además, se ha mejorado la oferta gastronómica de los bares, elevando la experiencia para socios y aficionados.

Todo esto supone un gran esfuerzo en infraestructuras, que no solo mejora la experiencia del visitante, sino que optimiza la generación de ingresos. Para financiar estas inversiones y gastos adicionales, hemos optado por una financiación a largo plazo que no afecte el balance del club a corto plazo. El presupuesto destinado asciende a 370 millones de euros. Gracias a la sólida posición financiera del Real Madrid, hemos conseguido condiciones de financiación muy favorables, respaldadas por nuestra calificación A, equivalente a la del Reino de España.”