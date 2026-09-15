El Comité Ejecutivo de la UEFA se ha reunido hoy en Salónica, en Grecia, y ha designado las ciudades que albergarán varias finales de la UEFA en los próximos años. También estará Italia con Turín: el Stadium acogerá la final de la Conference League de 2028.
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UEFA: Múnich y Barcelona acogerán las finales de la Champions League de 2028 y 2029. Turín, la final de la Conference League de 2028
TODAS LAS FINALES PROGRAMADAS
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Múnich
2029: Camp Nou, Barcelona
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines
2029: National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
2028: National Arena, Bucarest
2029: National Stadium Serbia, Belgrado
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Turín
2029: Puskás Aréna, Budapest
Supercopa de la UEFA
2027: Johan Cruyff ArenA, Ámsterdam
2028: Astana Arena, Astaná
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne, Suiza
CAMBIA LA NATIONS LEAGUE
El Comité Ejecutivo de la UEFA también ha aprobado algunas modificaciones en el sistema de ascensos y descensos de la UEFA Nations League 2026/27, con el fin de permitir una transición gradual al nuevo modelo aprobado en mayo de 2026, según el cual, a partir de la edición 2028/29, la UEFA Nations League estará compuesta por tres ligas en lugar de cuatro.
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