El culebrón de Zaniolo llega a su fin: el delantero se queda en el Udinese. Sky Sport informa de una reunión positiva entre su entorno y el club, que sentó las bases para renovar su contrato y confirmar su permanencia en Friuli.
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Udinese, Zaniolo, a punto de renovar: ajuste de su contrato, reunión satisfactoria con la directiva
La primera reunión entre el jugador, su agente y el club ha sido positiva. Según Sky, se han sentado las bases para revisar su contrato y convencerlo de que se quede en la Juventus. En las próximas horas las partes se volverán a reunir para cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas. El jugador ha mostrado su satisfacción en redes sociales.
Tras su regreso del club de los Pozzo, el jugador y suentorno habían cuestionado la oferta inicial, considerada modesta. Ahora el acuerdo está más cerca con cifras revisadas.
En la temporada 2025/26, con el Udinese, disputó 34 partidos (32 en Serie A y 2 en Copa de Italia), marcando 6 goles y dando 6 asistencias.
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