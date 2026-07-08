«Garra vasca, carácter español y gran versatilidad: eso es Unai Gómez, nuevo centrocampista del Udinese. Nacido en 2003, ha firmado hasta 2031 y llega del Athletic, una de las canteras más prestigiosas del fútbol ibérico. Es un centrocampista moderno, con olfato goleador, visión de pase y, sobre todo, una gran versatilidad que le permite jugar en cualquier zona del medio del campo: desde la línea de tres cuartos hasta el mediocentro, e incluso como delantero móvil capaz de ocupar toda la frontal del área.

Nacido el 25 de mayo de 2003 en Bermeo (País Vasco), comenzó su carrera en el equipo local y a los 10 años ingresó en la cantera del Athletic. Entre 2016 y 2019 jugó en el Danok Bat antes de volver a Bilbao. Debutó como profesional en la temporada 21/22 con el Baskonia en Tercera División. Al año siguiente, tras su cesión, juega 34 partidos y marca 2 goles con el filial, entrenando ya con el primer equipo. Debutó con el Bilbao en la 2022/23: 8 partidos en la Copa del Rey (título) y 25 en La Liga, con 2 goles. En la 24/25 disputó la Supercopa y la Copa del Rey, más 13 encuentros (un gol) en la Europa League y 32 en La Liga (otro tanto). La tendencia se mantuvo en la última temporada: 7 partidos en la Champions, 26 en La Liga (1 gol), 3 en la Copa (1 gol) y 1 en la Supercopa.

En total, con el Athletic ha jugado 117 partidos y marcado 6 goles. Además, ha debutado con la selección sub-21 de España.



¡Ongi etorria, Unai!».