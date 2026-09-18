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Zaniolo UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Udinese, Runjaic: «Zaniolo estará, veremos si como titular o en el banquillo. Sobre Zanoli y Chakvetadze...»

Udinese
N. Zaniolo
K. Runjaic

El entrenador del Udinese habla de cara al partido con el Cagliari

Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, habla en rueda de prensa de cara al partido contra el Cagliari.


SOBRE ZANIOLO

"Zaniolo estará, no hemos tomado una decisión definitiva sobre su utilización, todavía tenemos que pensarlo esta noche para decidir si jugará de inicio o desde el banquillo - informa fantacalcio.it -. Mañana tomaremos una decisión entre todos. Él nos ha dicho que se siente muy bien, ha completado un par de entrenamientos. En estos casos, sin embargo, también hay que calcular un poco el riesgo visto el tiempo que ha estado parado".



  • SOBRE ZANOLI

    "Alinearemos a un jugador solo si estamos bastante seguros de su estado, vale tanto para Zaniolo como para Zanoli, que ha trabajado duro tras la lesión del cruzado. Antes del Inter decidimos dejarles en casa para darles más tiempo. Zaniolo estará con nosotros, con Zanoli ya veremos, pero seguro que llegamos al partido con una situación de lesionados mejor que la de la semana pasada".


    Runjaic añade: "Chakvetadze entró bien contra el Inter y ya ha demostrado que tiene experiencia. Me gustaría verlo en el campo durante más minutos. Tenemos varias soluciones para la posición de mediapunta y él es sin duda una de ellas".

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