Las tensiones entre Nicolò Zaniolo y el Udinese no cesan. Tras la rescisión de su contrato con el Galatasaray, lo que parecía un capítulo cerrado se ha reabierto por detalles económicos del contrato del delantero. El principal punto en disputa es la estructura del acuerdo económico. El acuerdo le garantiza 1,8 millones por temporada, pero unos 300 000 euros dependen de objetivos. Esa condición habría enfurecido al jugador.
Traducido por
Udinese, reunión entre el agente de Zaniolo y la familia Pozzo: el Milan está al acecho
NUEVA CUMBRE
Zaniolo sigue sin entrenar con el Udinese, justificado por un certificado médico, y esta situación no puede prolongarse mucho tiempo. Tampoco conviene al club ni al jugador. Vigorelli, agente del ‘10’ bianconero, espera un aumento de la parte fija y, por tanto, un nuevo paso respecto al millón y medio de euros ofrecido por los Pozzo la semana pasada, tras elevar ya en 200 000 euros el contrato vigente de 1,3 millones al año hasta 2029. En las próximas horas habrá un nuevo contacto para intentar llegar a un acuerdo. De una forma u otra...
OFRECIDO AL MILÁN
En las últimas horas, el entorno de Zaniolo, tras hablar con la Juventus, ha ofrecido de nuevo al jugador al Milan. La directiva rossonera ha tomado nota de las condiciones para un posible traspaso; Nicolò encajaría perfectamente en la línea de ataque junto a Amorim. Por ahora no hay nada oficial, pero la opción Zaniolo-Milan podría concretarse si las negociaciones con el Udinese fracasan.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias