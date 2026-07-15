Udinese, reunión entre el agente de Zaniolo y la familia Pozzo: el Milan está al acecho

Zaniolo sigue sin entrenar con el Udinese, justificado por un certificado médico, y esta situación no puede prolongarse mucho tiempo. Tampoco conviene al club ni al jugador. Vigorelli, agente del ‘10’ bianconero, espera un aumento de la parte fija y, por tanto, un nuevo paso respecto al millón y medio de euros ofrecido por los Pozzo la semana pasada, tras elevar ya en 200 000 euros el contrato vigente de 1,3 millones al año hasta 2029. En las próximas horas habrá un nuevo contacto para intentar llegar a un acuerdo. De una forma u otra...