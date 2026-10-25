Okoye 5,5: medio punto más por la parada ante Ramos, pero no está acertado en el disparo de Jashari que acaba convirtiéndose en el gol de Hutchinson.Intermitente

Abankwah 6: gran físico y mucha combatividad. Por su zona, al Milan le cuesta algo más abrirse paso.

Kabasele 5: uno de los principales responsables del despiste general en el gol de Pulisic. No se repone de ese error.

Palma 5: propina un manotazo, quizá involuntario, a Ramos y Marcenaro lo perdona. Sufre durante todo el partido.

Vojvoda 5: desastroso en defensa el exjugador de Como y Torino. Primero habilita a Pulisic en el gol, apenas a los 6 minutos, y después falla en la cobertura de Tomori. Mejor en ataque: obliga a intervenir a Maignan con un disparo lejano (desde el 63' Zaniolo 5,5: aporta poco, pero la noticia es su regreso al campo)

Piotrowski 5: lento y torpe, le cuesta muchísimo.

Karlstrom 5,5: el faro del Udinese no consigue iluminar la salida de balón del equipo. Ahogado por la presión rival. (desde el 83 Lovric, sin calificar)

Kamara 6,5: sin duda, el mejor de los suyos por cómo avanza por su banda sin darse nunca por vencido: casi todas las jugadas del Udinese pasan por sus pies. Incomprensible la decisión de Runjaic de sustituirlo: el equipo encaja un gol un minuto después (desde el 63' Arizala 5,5: avance poco y sin demasiada calidad)

Chakvetadze 5,5: prácticamente nunca entra en juego.

Ekkelenkamp 5,5: el Udinese echa en falta las jugadas del neerlandés, que no consigue encontrar la posición adecuada para ser decisivo.

Davis 5,5: lucha como un león, pero todavía está lejos, muy lejos, de su mejor estado físico. (desde el 83 Vinciati)

Entrenador, Runjaic 5: sexta derrota consecutiva. El panorama es muy sombrío y su destitución parece ya inminente.