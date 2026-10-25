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Udinese-Milan, las notas de CM: Bartesaghi es un tren, un 7. Modric ilumina, Pulisc ha vuelto

AC Milán

Las notas de los protagonistas del último partido del domingo en el Blu Energy Stadium

Un Milan capaz de sobreponerse a las bajas: sin cinco titulares, el equipo se impone en el Blu Energy Stadium tras una actuación sólida y de gran personalidad. Un contundente 0-2 que podría complicar la situación de Runjaic: el Udinese debe reflexionar sobre sus cinco derrotas consecutivas.

  • Notas del Udinese

    Okoye 5,5: medio punto más por la parada ante Ramos, pero no está acertado en el disparo de Jashari que acaba convirtiéndose en el gol de Hutchinson.Intermitente

    Abankwah 6: gran físico y mucha combatividad. Por su zona, al Milan le cuesta algo más abrirse paso.

    Kabasele 5: uno de los principales responsables del despiste general en el gol de Pulisic. No se repone de ese error.

    Palma 5: propina un manotazo, quizá involuntario, a Ramos y Marcenaro lo perdona. Sufre durante todo el partido.

    Vojvoda 5: desastroso en defensa el exjugador de Como y Torino. Primero habilita a Pulisic en el gol, apenas a los 6 minutos, y después falla en la cobertura de Tomori. Mejor en ataque: obliga a intervenir a Maignan con un disparo lejano (desde el 63' Zaniolo 5,5: aporta poco, pero la noticia es su regreso al campo)

    Piotrowski 5: lento y torpe, le cuesta muchísimo.

    Karlstrom 5,5: el faro del Udinese no consigue iluminar la salida de balón del equipo. Ahogado por la presión rival. (desde el 83 Lovric, sin calificar)

    Kamara 6,5: sin duda, el mejor de los suyos por cómo avanza por su banda sin darse nunca por vencido: casi todas las jugadas del Udinese pasan por sus pies. Incomprensible la decisión de Runjaic de sustituirlo: el equipo encaja un gol un minuto después (desde el 63' Arizala 5,5: avance poco y sin demasiada calidad)

    Chakvetadze 5,5: prácticamente nunca entra en juego.

    Ekkelenkamp 5,5: el Udinese echa en falta las jugadas del neerlandés, que no consigue encontrar la posición adecuada para ser decisivo.

    Davis 5,5: lucha como un león, pero todavía está lejos, muy lejos, de su mejor estado físico. (desde el 83 Vinciati)

    Entrenador, Runjaic 5: sexta derrota consecutiva. El panorama es muy sombrío y su destitución parece ya inminente.

  • Notas del AC Milan

    Maignan 6: en un contexto difícil, con las constantes protestas de la afición del Udinese contra él, mantiene la concentración y responde en los dos únicos disparos peligrosos a puerta del Udinese, de Vojvoda y Davis.

    Tomori 6,5: se mueve bien también como lateral, se suma al ataque y roza el gol. Mantiene un duelo interesante con Kamara, igualado a los puntos. (Desde el 73' Musah 6: sin duda resulta útil para gestionar el partido en los minutos finales. Misión cumplida)

    De Winter 6,5:Amorim le pide un esfuerzo extra y el internacional belga responde con un gran sentido táctico. También está muy bien en el juego aéreo.

    Pavlovic 6: cumple sin hacer más de lo necesario y procura dosificar sus fuerzas, teniendo en cuenta que no estaba en su mejor estado por algunos problemas físicos. Soldadito.

    Diawara 6,5: en su primera titularidad, casi por sorpresa, firma un partido de gran personalidad. Muy bien tanto con balón como sin él, una grata revelación.

    Hutchinson 6,5: se mueve por todo el frente de ataque y a menudo se mete por dentro para crear desconcierto entre líneas. En la segunda parte parece desaparecer del campo, pero reaparece en el momento justo para marcar el 0-2 con un remate a bocajarro: primer gol en la Serie A para el extremo anglojamaicano. (Desde el 73' Loftus-Cheek, obligado a salir enseguida por un problema muscular. (Desde el 91' Comotto: debut en la Serie A del joven talento del Milan)

    Modric 7: asistencia genial para el gol de Pulisic: se adelanta al movimiento de la defensa rival con un toque suavísimo. Deja otras joyas a lo largo del partido y guía al equipo en los momentos clave.Leyenda.

    Jashari 6,5: una primera mitad discreta, con la ya habitual ingenuidad en su propia tres cuartos que deja a Vojvoda ante la portería, compensada por una segunda parte de gran calidad: suyo es el peligroso remate que aprovecha Hutchinson para sentenciar el partido.

    Bartesaghi 7: qué partido del canterano del Milan, claramente imparable para sus rivales. Juega adelantado por la izquierda y está cerca del gol en la primera parte tras un gran pase de Tomori. Se marcha entre los aplausos, merecidos, del público. Revitalizado (desde el 85 Cisse, s. c.)

    Pulisic 7: el control de volea para dormir el balón es de una belleza poco común, pero el gol lo es aún más, porque pesa muchísimo en el partido y en las aspiraciones del Milan. Está volviendo a ser ese jugador letal que tanto necesita el Milan.

    Ramos 6: libra un duelo duro, incluso demasiado, con los tres defensas del Udinese: recibe un fuerte golpe de Palma, pierde la paciencia y ve la amarilla. Mala suerte cuando Okoye desvía al larguero un remate suyo que era una especie de penalti en movimiento. (desde el 91' Camarda, s. c.)

    Entr. Amorim 7: prepara muy bien un partido difícil y en plena situación de emergencia: acierta con sus decisiones sobre la defensa de cuatro, con Tomori y Diawara adelantados y Hutchinson en la mediapunta. Sigue adelante, fiel a sus ideas.

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