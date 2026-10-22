Udinese, cara a cara entre la Curva Nord y el equipo antes del partido contra el Milan: «No se tolerarán más errores»

Momento muy difícil para el Udinese, que afronta un inicio de temporada de pesadilla, con numerosas lesiones y una posición preocupante en la clasificación: hoy comienza la concentración del equipo, mientras que el entrenador Kosta Runjaic se juega el puesto tras el 3-0 en casa contra el Lecce.





Según informa TuttoUdinese, la Curva Nord, después de los silbidos en el Bluenergy Stadium, envió una delegación para hablar cara a cara con los jugadores y dejarles claro que hace falta un cambio de actitud y más determinación. Los aficionados ya no tolerarán más errores y, si el equipo ofrece una mala actuación contra el AC Milan, podrían dejar de animarlo y protestar con contundencia.





Un partido delicado por el ambiente para el AC Milan, que el domingo a las 20:45 visitará al Udinese en Udine con varias bajas por lesión: se encontrará con un equipo necesitado de resultados y con ganas de resarcirse.