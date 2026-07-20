Zaniolo y el Udinese están definiendo los últimos detalles de su renovación tras las tensiones de los últimos días. Se espera que el acuerdo sea oficial hoy,lo que le permitirá al exjugador de la Roma volver a entrenar con el grupo y viajar el miércoles con sus compañeros a la concentración de Lienz.
Traducido por
Udinese aclara el caso Zaniolo: hay acuerdo de renovación. Cifras y detalles definidos. Postura del Milan
CIFRAS Y DETALLES
Hace diez días, insatisfecho con el contrato ofrecido, Zaniolo dejó Udine y se reunió con su familia en Forte dei Marmi. Dos días después, para justificar su ausencia, envió al club un certificado médico que alegaba un malestar que le impedía entrenar.
El contrato inicial ofrecía 1,5 millones fijos más 300 000 euros en bonificaciones por partidos y goles. Tras las negociaciones de Claudio Vigorelli con los Pozzo, se alcanzó un acuerdo de casi 2 millones por temporada, con estructura simplificada, para tres años más una opción a un cuarto.
MILÁN FRÍO
Claudio Vigorelli ha acelerado las conversaciones con el Udinese tras ver que el Milan no iba a cerrar el fichaje de Nicolò Zaniolo, al menos de momento, pues el club rossonero tiene otras prioridades para el puesto de mediapunta, detrás de Goncalo Ramos.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias