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U.S. Soccer celebra récords de asistencia y audiencia televisiva tras acudir más de 165.000 aficionados a los primeros partidos de la selección absoluta después del Mundial de 2026
Los partidos posteriores al torneo atraen a grandes multitudes
La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha registrado cifras de asistencia a los estadios y de audiencia de las retransmisiones en auge en los seis primeros partidos de sus selecciones absolutas masculina y femenina tras el Mundial. Todos los encuentros disputados durante los parones internacionales de septiembre y octubre alcanzaron al menos el 95 % del aforo. Además, se agotaron las entradas para tres de esos partidos, celebrados en Orlando, Glendale y Washington D.C.
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Las entradas asequibles impulsan récords de asistencia en los estadios
Fijar el precio de las entradas más baratas entre 25 y 35 dólares ayudó a atraer a grandes multitudes en todo el país. Esta política de precios asequibles permitió batir los récords históricos de asistencia a partidos de las selecciones nacionales disputados en el Energizer Park, el State Farm Stadium y el Allianz Field, mientras que los demás estadios registraron cifras de público entre las tres mayores de su historia.
Al referirse al aumento de la participación de los aficionados en un comunicado oficial de U.S. Soccer, el director de negocio David Wright afirmó: «Vemos que cada vez más aficionados conectan con nuestras selecciones nacionales, y la demanda es evidente. Los aficionados llenaron los estadios, siguieron las retransmisiones e interactuaron en cifras récord. Esa energía refleja el vínculo cada vez más estrecho entre nuestros equipos y los aficionados de todo el país. Tenemos una oportunidad real de aprovechar este impulso mientras buscamos lograr un crecimiento duradero del fútbol».
Las retransmisiones televisivas alcanzan cifras históricas
El entusiasmo también se tradujo en importantes hitos de audiencia televisiva durante el duelo masculino contra su rival México del 3 de octubre. La cobertura en inglés de TNT Sports registró una audiencia media conjunta de 626.000 espectadores, un 97 % más que en el anterior enfrentamiento entre ambas selecciones, disputado en octubre de 2024.
Por su parte, la cobertura en español de Telemundo tuvo una media de 1,7 millones de espectadores y alcanzó un máximo de 2,22 millones. Fue la retransmisión deportiva en español más vista de la semana y el partido de una selección masculina con más audiencia en la cadena desde que adquirió los derechos en 2023.
Al destacar el impacto de los precios asequibles de las entradas en el comunicado de la federación, el vicepresidente de Eventos de U.S. Soccer, John Terry, añadió: «Cuando miramos las cifras, está claro que la demanda de fútbol en este país es increíblemente alta. Nuestro principal objetivo es hacer crecer el fútbol en este país. Queremos que todo el mundo pueda ver a nuestra selección y, al ofrecer precios asequibles para los aficionados en nuestros partidos, conseguimos que más personas se hagan aficionadas al fútbol con cada partido que organizamos».
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Los ingresos comerciales financian el desarrollo del fútbol base
Los importantes ingresos generados por la venta de entradas y productos oficiales durante los seis partidos se destinarán directamente a respaldar las iniciativas de la federación sin ánimo de lucro en el ámbito nacional. Esos fondos se reinvertirán en las selecciones nacionales y en programas de desarrollo para futbolistas, entrenadores y árbitros de todo el país. La dirección de la federación tratará ahora de mantener el impulso logrado tras el Mundial de cara a las próximas ventanas internacionales.
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