Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: ¿Cuándo y dónde se celebra el combate? Información sobre PPV, precio, emisión en abierto y streaming

Tyson Fury es uno de los boxeadores más destacados de su generación. En 2015 le arrebató varios títulos mundiales a Wladimir Klitschko y puso fin a su era. Tras la victoria, su carrera sufrió un duro revés: «The Gypsy King» luchó contra la depresión, el abuso de drogas y el sobrepeso, renunció a sus títulos y se retiró del boxeo.

En 2018 regresó y, paso a paso, recuperó su lugar entre la élite. Así llegó al esperado duelo con Oleksandr Usyk...

En la ida se disputaban los cuatro títulos principales; Fury partía como favorito, pero perdió por puntos. En la revancha, pese a ajustar su táctica, volvió a perder por puntos. Estas dos derrotas ante Usyk significaron un punto de inflexión: perdió sus títulos y su aura de invencibilidad. Semanas después, anunció su retiro.

Pese a ello, su nuevo regreso demuestra que aún no quiere retirarse. En Instagram anunció emocionado: «Ahora es oficial: vuelvo a hacer lo que amo y debo hacer».