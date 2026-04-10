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GettyRichard Pelham

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Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: ¿Cuándo y dónde se celebra el combate? Información sobre PPV, precio, emisión en abierto y streaming

El ex campeón mundial de boxeo Tyson Fury vuelve al ring para enfrentarse a Arslanbek Makhmudov. SPOX te ofrece toda la información sobre el combate.

Tyson Fury, de 37 años, anuncia su regreso al boxeo tras retirarse hace 13 meses, después de perder contra Oleksandr Usyk. El exbicampeón mundial de peso pesado volverá al ring el 11 de abril para enfrentarse a Arslanbek Makhmudov.

Encontrarás toda la información sobre el evento aquí, en este artículo.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxeo: ¿Cuándo es el combate? Fecha, hora y lugar

    Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se enfrentarán el sábado 11 de abril de 2026 en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres.

    • Anuncios
  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: ¿Cuándo y a qué hora es el combate?

    El combate estelar entre Fury y Makhmudov se realizará el sábado a las 23:00 h (hora alemana). Antes habrá peleas preliminares; la cartelera principal empezará a las 20:00 h.

    Una vez finalice el último combate preliminar, Fury y Makhmudov se medirán en un duelo de hasta once asaltos. El Tottenham Hotspur Stadium, con capacidad para 70 000 espectadores, acogerá el evento.

  • Tyson Fury contra Arslanbek Makhmudov, boxeo: pago por visión, precio, coste, retransmisión en directo por televisión en abierto y streaming en directo

    El combate de boxeo entre Fury y Makhmudov, promocionado como un evento de «Ring», se podrá ver en exclusiva en Netflix. Necesitarás una suscripción a la plataforma para verlo en directo. Como suscriptor, no pagarás nada extra: con tu plan habitual basta. La transmisión empezará a las 20:00 h con los combates preliminares de la Main Card y, a partir de las 23:00 h, llegará el turno de Fury vs. Makhmudov.

    Ocurrió lo mismo con el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, retransmitido en diciembre de 2025: tampoco tuvo coste extra.

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, boxeo: ¿Cuándo es el combate? Fecha, lugar, PPV, precio, emisión en TV abierta y streaming. Información esencial.

    • Combate: Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov
    • Fecha: sábado 11 de abril de 2026
    • Hora: 23:00 (hora alemana)
    • Lugar: Estadio Tottenham Hotspur (Londres, Inglaterra)
    • Transmisión:Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    Tyson Fury contra Arslanbek Makhmudov: cara a cara

     Tyson FuryArslanbek Makhmudov
    Apodo«El Rey Gitano»«El León»
    Edad37 años36 años
    Altura2,06 m1,98 m
    Envergadura216 cmaprox. 198 cm
    Categoría de pesoPeso pesadoPeso pesado
    NacionalidadGran BretañaRusia
    EstiloEnfoque de derechaPosición de derecha
    Balance profesional34-1-119-1
    KO2418
    Porcentaje de KO71 %95 %
    Mayores logrosDos veces campeón mundial de peso pesado, con victorias sobre Wladimir Klitschko y Deontay Wilder. Campeón de la WBA-NABA en varias ocasiones y reconocido como uno de los boxeadores con más pegada del peso pesado.
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    El regreso de Tyson Fury

    Tyson Fury es uno de los boxeadores más destacados de su generación. En 2015 le arrebató varios títulos mundiales a Wladimir Klitschko y puso fin a su era. Tras la victoria, su carrera sufrió un duro revés: «The Gypsy King» luchó contra la depresión, el abuso de drogas y el sobrepeso, renunció a sus títulos y se retiró del boxeo.

    En 2018 regresó y, paso a paso, recuperó su lugar entre la élite. Así llegó al esperado duelo con Oleksandr Usyk...

    En la ida se disputaban los cuatro títulos principales; Fury partía como favorito, pero perdió por puntos. En la revancha, pese a ajustar su táctica, volvió a perder por puntos. Estas dos derrotas ante Usyk significaron un punto de inflexión: perdió sus títulos y su aura de invencibilidad. Semanas después, anunció su retiro.

    Pese a ello, su nuevo regreso demuestra que aún no quiere retirarse. En Instagram anunció emocionado: «Ahora es oficial: vuelvo a hacer lo que amo y debo hacer».