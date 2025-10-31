¿Tuvo suerte el Bayern Múnich? El gol "fuera de juego" de Luis Díaz fue el punto de inflexión en la victoria sobre el Colonia mientras Didi Hamann critica a los árbitros por un incidente crucial

El error de los oficiales resultó costoso, ya que solo dos minutos después del gol del empate de Díaz, Harry Kane demostró su persistencia habitual fuera del balón al despojar a un defensor del Colonia dentro del área antes de girar y disparar a portería para dar al Bayern una ventaja de 2-1. El capitán de Inglaterra duplicó su número en el minuto 62, elevándose más alto para cabecear el córner de Joshua Kimmich y poner el marcador 3-1.

Con Colonia persiguiendo el juego, empujaron jugadores hacia adelante, dejando huecos en la parte trasera. En el minuto 72, Michael Olise inició un contraataque veloz, encontrando a Aleksandar Pavlovic, quien llevó el balón a lo largo del campo antes de pasarlo a Díaz en el flanco opuesto. Díaz luego devolvió el balón a Olise, quien con calma lo colocó más allá de Zieler para sellar una victoria de 4-1 para el Bayern. La victoria marcó la 14ª victoria consecutiva del Bayern en 14 juegos en todas las competiciones, superando un récord establecido por el AC Milan en la temporada 1992-93. Koln coach Lukas Kwasniok praised Bayern’s relentless form, saying he sees a strong sense of determination within Vincent Kompany’s side to chase another treble, una hazaña que los bávaros lograron por última vez en la temporada 2020-21.

Sin embargo, Hamann argumentó que sus esperanzas de triplete podrían haber sido frustradas esta semana si el VAR hubiera estado en efecto, en lugar de ser implementado solo a partir de la tercera ronda del DFB-Pokal. El exjugador del Liverpool dijo que el uso parcial del sistema es injusto para equipos como el Colonia, que han sido eliminados en rondas anteriores debido a errores arbitrales.

“Lo loco es que los equipos han avanzado en el DFB-Pokal debido a la ausencia del VAR, pero pueden beneficiarse de él en las siguientes rondas. Es difícil para los clubes eliminados aceptar eso,” dijo Hamann.

“¿Cómo pretendes explicar al Colonia, ahora que han sido eliminados, que el VAR se usará a partir de ahora? Eso no les servirá de nada.

“No es aceptable usar la tecnología solo a partir de la tercera ronda. O juegas toda la competición con VAR, o juegas toda la competición sin él.”