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«Tuvimos una conversación»: el objetivo del Real Madrid Kees Smit revela por qué RECHAZÓ un traspaso bomba este verano para quedarse en el AZ Alkmaar
La búsqueda de un centrocampista del Real Madrid
El Real Madrid buscó activamente refuerzos para el centro del campo durante la reciente ventana de fichajes. Aunque el equipo de Jose Mourinho incorporó al ex del Man City Bernardo Silva junto al prometedor Sergio Martinez, el gigante español siguió en el mercado en busca de más incorporaciones para la medular.
Rodri, capitán de la selección española campeona del mundo, emergió como el objetivo principal del club, pero finalmente se unió al eterno rival, el Barcelona, lo que obligó al Real Madrid a explorar opciones alternativas. Posteriormente, el gigante español elaboró una lista de candidatos capaces de tener un impacto inmediato en el Bernabéu.
La joven promesa del AZ Alkmaar Smit ocupaba un lugar destacado en esa lista. A pesar de atraer un interés importante de varios grandes equipos europeos durante todo el verano, el neerlandés de 20 años sorprendió a muchos al comprometer su futuro inmediato con su club actual.
La intervención del entrenador lo cambia todo
En declaraciones a los canales oficiales del AZ Alkmaar, Smit admitió que en un principio esperaba marcharse durante el verano. El centrocampista explicó que una intervención del entrenador del AZ, Lee-Roy Echteld, acabó cambiando su perspectiva.
«Para ser sincero, al principio tenía la sensación de que me iba a ir, pero luego resultó que el entrenador realmente quería que me quedara», dijo, en declaraciones recogidas por AS. «Me siento bien aquí, rodeado de amigos y familia. Por eso me quedé».
El joven también reveló que el club de la Eredivisie cerró firmemente la puerta a una posible salida en la recta final del mercado.
«Hace diez días tuve una conversación y entonces el AZ ya no quiso dejarme salir», añadió Smit. «Me lo tomé de forma positiva, porque siento que aún no he terminado aquí».
Ignorando el ruido sobre el mercado de fichajes
Mudarse a un club de la dimensión del Real Madrid conlleva una intensa atención mediática, una realidad que el producto de la academia del AZ tuvo que gestionar mientras las especulaciones sobre su futuro dominaban los titulares en España y los Países Bajos. Sin embargo, Smit optó por desconectarse de los rumores diarios.
«Al principio leía mucho, pero luego empecé a hacerlo menos», señaló. «Porque algunas cosas tampoco son verdad. Lo llevo bastante bien. En resumen, estoy aquí y estoy feliz de estar aquí».
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Continuando su desarrollo en los Países Bajos
Con el mercado de fichajes ya definitivamente cerrado, Smit puede centrarse por completo en su desarrollo en el AFAS Stadion. Seguir en un entorno conocido le garantiza los minutos regulares con el primer equipo que son esenciales para la progresión de un jugador joven bajo la dirección de Echteld.
El centrocampista ya ha justificado esa confianza con un inicio espectacular de la nueva campaña. Después de ayudar al AZ a conquistar la Copa KNVB la pasada temporada, Smit tuvo un papel protagonista cuando su equipo arrolló al PSV Eindhoven por 4-0 para hacerse con la Supercopa Johan Cruyff en el arranque del curso.
Si mantiene este estado de forma arrollador en la máxima categoría neerlandesa, pretendientes de élite como el Real Madrid sin duda volverán a por él. Por ahora, el adolescente tiene la tarea de liderar la ofensiva del AZ en el ámbito nacional y demostrar que está preparado para dar en el futuro un salto monumental.
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