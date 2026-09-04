«Tuvimos una conversación»: el objetivo del Real Madrid Kees Smit revela por qué RECHAZÓ un traspaso bomba este verano para quedarse en el AZ Alkmaar

El Real Madrid buscó activamente refuerzos para el centro del campo durante la reciente ventana de fichajes. Aunque el equipo de Jose Mourinho incorporó al ex del Man City Bernardo Silva junto al prometedor Sergio Martinez, el gigante español siguió en el mercado en busca de más incorporaciones para la medular.

Rodri, capitán de la selección española campeona del mundo, emergió como el objetivo principal del club, pero finalmente se unió al eterno rival, el Barcelona, lo que obligó al Real Madrid a explorar opciones alternativas. Posteriormente, el gigante español elaboró una lista de candidatos capaces de tener un impacto inmediato en el Bernabéu.

La joven promesa del AZ Alkmaar Smit ocupaba un lugar destacado en esa lista. A pesar de atraer un interés importante de varios grandes equipos europeos durante todo el verano, el neerlandés de 20 años sorprendió a muchos al comprometer su futuro inmediato con su club actual.



