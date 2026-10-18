Arteta ha hablado de las difíciles decisiones tácticas que hicieron falta para superar la férrea defensa del Nottingham Forest en una ajustada victoria por 1-0. Pese a dominar la posesión durante la mayor parte del encuentro, al vigente campeón de la Premier League le costó muchísimo superar el bloque bajo planteado por el equipo de Oliver Glasner.

En declaraciones a los medios tras el pitido final, Arteta destacó la fortaleza mental necesaria para mantener el rumbo en un partido de tanta importancia. «Tuvimos que luchar por la victoria hasta el último segundo. Es un equipo bien entrenado y difícil de desarticular. Tuvimos que asumir riesgos; es un equipo peligroso», explicó. «Tuvimos que gestionar muy bien el aspecto emocional. Mantuvimos la concentración y los jugadores que cerraron el partido tuvieron un gran impacto».