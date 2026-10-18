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«Tuvimos que asumir riesgos»: Mikel Arteta analiza los problemas ofensivos del Arsenal antes de superar en los últimos minutos la resistencia del Nottingham Forest
Arteta reconoce su apuesta táctica ante el Nottingham Forest
Arteta ha hablado de las difíciles decisiones tácticas que hicieron falta para superar la férrea defensa del Nottingham Forest en una ajustada victoria por 1-0. Pese a dominar la posesión durante la mayor parte del encuentro, al vigente campeón de la Premier League le costó muchísimo superar el bloque bajo planteado por el equipo de Oliver Glasner.
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Arteta destacó la fortaleza mental necesaria para mantener el rumbo en un partido de tanta importancia. «Tuvimos que luchar por la victoria hasta el último segundo. Es un equipo bien entrenado y difícil de desarticular. Tuvimos que asumir riesgos; es un equipo peligroso», explicó. «Tuvimos que gestionar muy bien el aspecto emocional. Mantuvimos la concentración y los jugadores que cerraron el partido tuvieron un gran impacto».
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La explicación del cambio de Eze
Una de las decisiones que más dio que hablar durante la tarde fue la de Arteta de sustituir a Eberechi Eze en el descanso. El exjugador del Crystal Palace había salido de inicio por la banda izquierda, pero apenas logró influir en el juego: no registró ningún disparo ni completó un solo regate en sus 45 minutos sobre el césped. Arteta optó por darle entrada a Madueke en su lugar, un cambio que acabó decidiendo el partido a favor del Arsenal.
Arteta explicó que el planteamiento defensivo del equipo local dificultó que Eze encontrara los espacios que necesita para rendir. «Por la forma en que defendían. Las dos unidades por fuera, los dos contra dos que generaban sin que hubiera una amenaza real a la espalda. Al obligar a Daniel Munoz a jugar de otra manera, se sentían más cómodos. Por eso tenemos jugadores con cualidades diferentes y nos adaptamos a lo que exige el partido», dijo el entrenador del Arsenal.
Madueke elogia la profundidad de la plantilla del Arsenal
Madueke, autor del gol de la victoria, no tardó en elogiar el esfuerzo colectivo y la profundidad de la plantilla del Arsenal tras su decisiva aportación desde el banquillo. El extremo, que compite por minutos en una delantera repleta de talento, subrayó que todos los integrantes de la plantilla deben estar preparados para marcar la diferencia, sean o no titulares.
El internacional inglés reconoció que la exigencia física del partido obligó al Arsenal a jugar de otra manera. «Tuvimos que esforzarnos al máximo. Sabíamos que era difícil venir aquí. Hubo muchos balones por alto y mucho juego directo. Gracias a Dios pudimos ganar y seguimos adelante con tres puntos», explicó Madueke.
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La regularidad y lo que le espera al Arsenal
Esta victoria supone una importante recuperación para el Arsenal, que ya suma tres triunfos consecutivos desde la decepcionante derrota por 3-0 ante el Brighton en septiembre. El resultado le mantiene a solo tres puntos del Manchester City, líder de la clasificación.
El Arsenal afronta un calendario apretado tras vencer recientemente al Lille en Europa y se prepara ahora para un duelo de alto nivel en la Champions League contra el Bayern de Múnich.
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