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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

«¡Tuvimos a Platini, a Zidane y ahora a Michael Olise!». Una leyenda francesa elogia con grandes palabras a la superestrella del FC Bayern

World Cup
Francia
M. Olise
P. Vieira

Michael Olise ha brillado en el Bayern Múnich y sigue en gran forma en el Mundial, lo que ha llevado a una leyenda del fútbol francés a elogiarlo con entusiasmo.

«Tuvimos a Michel Platini y a Zinedine Zidane, y ahora creo firmemente que tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro con todas las cualidades para brillar en los grandes escenarios», declaró Patrick Vieira a ITV Football.

  • El técnico, de 49 años, explicó: «Tiene gran visión de juego. Su estilo y la calidad de sus pases a Mbappé fueron excepcionales. Siempre busca crear ocasiones claras para los delanteros».

    Olise dio dos asistencias en el debut de Francia, un 3-1 ante Senegal. En el 66’, su pase inauguró el marcador para Mbappé. En el 90+6’, otra asistencia del extremo culminó en el 3-1 definitivo tras el tanto africano.

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  • Michael OliseGetty Images

    Olise ha cuajado una temporada excepcional en el Bayern

    Olise, de 24 años, no pierde nivel: ya brilló con el Bayern y conquistó Bundesliga y Copa de Alemania.

    En 52 partidos oficiales con el campeón histórico, marcó 22 goles y dio 31 asistencias. Tras dos años en Múnich, suma 42 goles y 54 asistencias en 107 encuentros.

  • Olise se ha convertido en una pieza clave de la selección francesa.

    Olise debutó con la selección francesa en septiembre de 2024 y ya es clave: 18 partidos, siete goles y cinco asistencias. 

    Los elogios de Vieira, quien sabe de lo que habla, deben significar mucho para él. Entre 1997 y 2009 jugó 107 partidos con Francia, ganó el Mundial 1998, la Euro 2000 y la Copa Confederaciones 2001. 

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