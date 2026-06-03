«¡Tuve que dejar de entrenar para irme a llorar!» - La estrella de la Juventus, Arkadiusz Milik, hace una confesión desgarradora sobre su pesadilla con las lesiones

Milik ha sufrido problemas físicos que le han impedido jugar con la Juventus. El veterano delantero, fichado del Marsella en 2023 tras una cesión, habló con valentía sobre las dificultades mentales que afrontó en Turín.

En una entrevista con el medio polaco Kanal Sportowy, el delantero explicó que las constantes sesiones de recuperación lo llevaron al límite. La Juventus lo ha apoyado, pero la carga personal se volvió abrumadora.

«En los últimos dos años solo podía hablar de mis lesiones», admitió. «He pasado por un periodo que me ha dejado agotado. Necesitaba desconectar».