El extremo del Liverpool Bradley Barcola hizo una valoración sincera de su adaptación física al fútbol inglés tras su llegada procedente del Paris Saint-Germain. El atacante destacó el drástico contraste en la cantidad de kilómetros recorridos entre la Ligue 1 y la Premier League.

Barcola reveló que el ritmo incesante de sus primeros partidos con el Liverpool le provocó fatiga física y calambres musculares.

Sin embargo, el internacional francés insistió en que afrontar un mayor desafío físico fue el principal motivo de su fichaje.