Tuttosport - Muharemovic, a un paso de fichar por la Juventus por 18 millones de euros: la presión de Yildiz ha sido decisiva. La Inter se queda con las manos vacías

Tarik Muharemovic fichará por la Juventus. Según Tuttosport, solo faltan detalles antes de la firma. El defensa bosnio, que ya jugó con la Primavera y el Next Gen, está a punto de regresar a Turín. Las negociaciones con el Sassuolo avanzan rápido y el acuerdo podría cerrarse entre finales de esta semana y principios de la próxima. La Juve gana el primer derbi de Italia de la 2026-27 y Spalletti ya tiene el refuerzo defensivo que buscaba.