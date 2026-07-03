Tarik Muharemovic fichará por la Juventus. Según Tuttosport, solo faltan detalles antes de la firma. El defensa bosnio, que ya jugó con la Primavera y el Next Gen, está a punto de regresar a Turín. Las negociaciones con el Sassuolo avanzan rápido y el acuerdo podría cerrarse entre finales de esta semana y principios de la próxima. La Juve gana el primer derbi de Italia de la 2026-27 y Spalletti ya tiene el refuerzo defensivo que buscaba.
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Tuttosport - Muharemovic, a un paso de fichar por la Juventus por 18 millones de euros: la presión de Yildiz ha sido decisiva. La Inter se queda con las manos vacías
LOS COSTES DE LA OPERACIÓN
La Juventus pagará unos 16 millones más 2 en variables por Muharemovic, ya que retuvo el 50 % de sus derechos al cederlo al Sassuolo. El bosnio, eliminado del Mundial tras perder con Estados Unidos, firmará por cinco años y unos 2 millones netos por temporada. Llegará a Turín con sus agentes en los próximos días, pasará los reconocimientos médicos y rubricará el contrato antes de irse de vacaciones. Spalletti lo tendrá a finales de mes.
YILDIZ, DECISIVO
Muharemovic, que cerró la última temporada con 2 goles y 2 asistencias en 32 partidos con el Sassuolo (y 7 tarjetas amarillas), dudaba sobre su regreso a la Juventus. Se sentía orgulloso y decepcionado tras ser descartado en el verano de 2024. Cambió de idea gracias a Kenan Yildiz, amigo y excompañero en la Primavera y la Next Gen, cuya influencia fue decisiva. Además, Spalletti lo quiere y le ha prometido un papel relevante. La Juve, tras fichar a Ekhator, prepara su segundo golpe.
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