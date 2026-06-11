Tuttosport - Modric y el Milan: aún no hay nada decidido. Hablará con el nuevo entrenador, Glasner, y tomará una decisión

La historia de Luka Modric y el Milan podría haber terminado. Aunque el equipo no se clasificó para la próxima Liga de Campeones —oportunidad que se esfumó en la última jornada con la derrota en el Meazza ante el Cagliari—, el croata aún no ha decidido si renovará su contrato con los rossoneri, que vence el 30 de junio. A sus 40 años, no quiere equivocarse: primero jugará el Mundial y luego decidirá su futuro. Tiene cuatro opciones: quedarse un año más en el Milan, retirarse en el Dinamo de Zagreb, regresar al Real Madrid para incorporarse a la directiva o al cuerpo técnico, o colgar las botas y dedicarse a la familia. Por ahora todo es incierto; volver a verlo con la camiseta rossonera es poco probable, pero no imposible.



