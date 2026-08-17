Tuttosport - Milan, cumbre con Cardinale: Amorim pide 5-6 refuerzos

Traducido,

un defensa central, capaz de construir desde atrás, un carrilero, que pueda meterse por dentro y aportar bonus y un mediapunta. El hombre capaz de jugar por detrás del punta es la prioridad: perdido Karetsas, que ha elegido al Borussia Dortmund, el nombre que más fuerza cobra a día de hoy es el de Nwaneri, que ayer ni siquiera fue al banquillo en la Community Shield ganada por el Arsenal contra el Manchester City. La primera oferta de cesión con opción de compra por 40 millones de euros fue rechazada, y no se descarta un nuevo intento en estos días, con una fórmula diferente. Que pueda satisfacer a los Gunners, que querrían monetizar con su traspaso.