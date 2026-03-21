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Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tuttosport - Juventus, se baraja la opción de Rudiger: se han recabado datos, los detalles

El club bianconero apuesta por los fichajes gratuitos: también entra en escena el defensa alemán cuyo contrato con el Real Madrid está a punto de expirar

La Juventus piensa en el próximo mercado de fichajes y mantiene el contacto con varios jugadores, en particular con aquellos que quedan libres. Según informa Tuttosport, entre ellos, el club bianconero estaría soñando con un auténtico bombazo: Antonio Rüdiger, cuyo contrato con el Real Madrid expira próximamente.


El defensa alemán, nacido en 1993, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y, hasta ahora, no ha habido señales concretas de renovación con los blancos. Esta temporada, el exjugador del Chelsea se ha perdido varios partidos, primero por una lesión en el muslo y luego por algunos problemas en la rodilla, y poco a poco está recuperando la continuidad. La Juve, por su parte, está siguiendo varios perfiles para la defensa, entre ellos, por ejemplo, Marcos Senesi, pero no quiere limitarse al argentino: precisamente por eso, según Tuttosport, el club bianconero habría iniciado contactos para tantear el terreno con Rüdiger. El vínculo podría haberse activado también gracias a... Zhegrova.


Sí, porque el defensa alemán cuenta entre su séquito con el agente Hasan Cetinkaya, el mismo que trabajó para traer al kosovar a Turín el verano pasado, sobre todo gracias a sus excelentes relaciones con el director deportivo Damien Comolli.

  • EL VÍNCULO CON SPALLETTI

    En la Juve, Rüdiger se reencontraría también con Luciano Spalletti, quien lo entrenó en las temporadas 2015/16 y 2016/17 en el Roma. Precisamente con el actual técnico bianconero, el defensa alemán se convirtió en un pilar fundamental de los giallorossi y llamó la atención de varios clubes europeos, hasta tal punto que, en 2017, el Chelsea lo fichó por 35 millones. En definitiva, otra baza con la que la Juventus podría contar de cara a este posible fichaje de ensueño.



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  • LA FÓRMULA

    Según Tuttosport, la Juventus estaría estudiando las condiciones y los detalles para satisfacer las exigencias del defensa, que sigue siendo muy codiciado tanto en la Premier League como en Arabia Saudí. En la Continassa, la idea sería ofrecerle un contrato de dos años, aunque las cifras del salario siguen siendo un punto clave, ya que el alemán gana unos 7 millones netos al año.


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