En la Juventus hay mucha preocupación por Khéphren Thuram. Según informa Tuttosport, el panorama que se definió ayer durante la revisión realizada en Lyon por el doctor Bertrand Sonnery Cottet es bastante sombrío. Se avanza a paso ligero hacia la operación para resolver, se espera que definitivamente, ese síndrome femoropatelar que el centrocampista francés padece desde el mes de abril.





Según el diario turinés, la Juventus ya había avisado a Thuram en junio sobre la perspectiva de la operación, pero el jugador habría preferido optar por la vía conservadora. El dolor no ha desaparecido y hoy la intervención representa un camino difícilmente evitable, visto y considerado que Thuram sigue sintiendo dolor.



