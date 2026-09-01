¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ITA-FRIENDLY-JUVENTUSAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tuttosport - Juventus, preocupada por Thuram: se encamina hacia la operación, el club ya le había avisado

Juventus
K. Thuram-Ulien

El francés se sometió ayer a una consulta en Lyon por el síndrome femororrotuliano

En la Juventus hay mucha preocupación por Khéphren Thuram. Según informa Tuttosport, el panorama que se definió ayer durante la revisión realizada en Lyon por el doctor Bertrand Sonnery Cottet es bastante sombrío. Se avanza a paso ligero hacia la operación para resolver, se espera que definitivamente, ese síndrome femoropatelar que el centrocampista francés padece desde el mes de abril.


Según el diario turinés, la Juventus ya había avisado a Thuram en junio sobre la perspectiva de la operación, pero el jugador habría preferido optar por la vía conservadora. El dolor no ha desaparecido y hoy la intervención representa un camino difícilmente evitable, visto y considerado que Thuram sigue sintiendo dolor.


  • Si tuviera que pasar por el quirófano, se prevé una baja bastante larga, en línea con la de Yildiz: teniendo en cuenta las cautelas habitualmente mayores con la rodilla, no habría que sorprenderse ante la perspectiva de volver a ver al francés sobre el campo en 2027. Ya en las próximas horas se espera un giro hacia la operación, precisa Tuttosport. Recordemos que el Dr. Bertrand Sonnery Cottet es quien intervino por las lesiones de rodilla de Bremer y Gatti.


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
AC Milán crest
AC Milán
MIL