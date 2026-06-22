TuttoJuve - Juventus, Carnevali sobre Kolo Muani: «Estamos trabajando en ello»

Kolo Muani, delantero nacido en 1998, jugó en la Juventus de enero a julio de 2025. Disputó 22 partidos y marcó 10 goles, y nunca dejó de estar en la mira de los bianconeri. En las últimas horas, Carnevali negocia de nuevo con el París Saint-Germain tras el fracaso del fichaje en el mercado de verano de 2025, cuando la Juve optó por Lois Openda y Kolo Muani fue cedido al Tottenham.