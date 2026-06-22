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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traducido por

TuttoJuve - Juventus, Carnevali sobre Kolo Muani: «Estamos trabajando en ello»

Juventus
Fichajes
R. Kolo Muani

Una broma del presidente de la Juventus sobre el delantero francés

«Estamos trabajando en ello». Giovanni Carnevali, director general de laJuventus, lo dijo a TuttoJuve.com sobre la posibilidad de que los bianconeri traigan de vuelta a Turín al francés Randal Kolo Muani.

  • Kolo Muani, delantero nacido en 1998, jugó en la Juventus de enero a julio de 2025. Disputó 22 partidos y marcó 10 goles, y nunca dejó de estar en la mira de los bianconeri. En las últimas horas, Carnevali negocia de nuevo con el París Saint-Germain tras el fracaso del fichaje en el mercado de verano de 2025, cuando la Juve optó por Lois Openda y Kolo Muani fue cedido al Tottenham.

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