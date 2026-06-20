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Turquía queda eliminada del Mundial pese a realizar 33 disparos en su derrota ante Paraguay, y una exestrella del Newcastle se convierte en el primer jugador expulsado por taparse la boca
Turquía paga caro su despilfarro en una derrota decisiva
Paraguay se adelantó a los 64 segundos, cuando Matías Galarza marcó desde fuera del área, anotando el gol más rápido del torneo. Ese tanto temprano resultó decisivo en un partido que Turquía controló, pero no pudo remontar.
En el descuento de la primera parte, el árbitro expulsó a Almirón tras revisar el VAR por un enfrentamiento con Mert Muldur, aplicando una norma que impide taparse la boca durante las discusiones.
A pesar de jugar con uno más gran parte del partido, Turquía no igualó y quedó eliminada a falta de una jornada.
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Las cifras lo dicen todo
Turquía, con 33 disparos y un 78,5 % de posesión, apenas inquietó al portero Orlando Gill: solo remató entre los tres palos en su duodécimo intento.
Muldur estrelló un cabezazo en el larguero, y el suplente Deniz Gul falló dos claras ocasiones en la segunda parte, aunque Paraguay resistió incluso tras la expulsión de Almirón.
La ineficiencia histórica le sale cara a Turquía
Turquía fue eliminada por su falta de acierto: ante Australia y Paraguay realizó 62 disparos sin marcar. Según Opta, es el mayor número de intentos sin gol en dos partidos en la historia de los Mundiales desde 1966.
Para Paraguay, el triunfo mantuvo vivas sus esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final tras perder ante Estados Unidos en su debut.
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Paraguay aún tiene trabajo por delante
Paraguay afronta su último partido de grupo ante Australia con la clasificación aún en juego tras sumar tres puntos clave. Turquía, en cambio, hace balance de una campaña prometedora que acabó con pocos frutos: pese a dominar la presión y pasar mucho tiempo en campo rival, su falta de acierto ante la portería le costó una eliminación prematura.