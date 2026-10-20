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Turquía nombra a Sergen Yalcin, exentrenador del Beşiktaş, nuevo seleccionador en sustitución de Vincenzo Montella
Montella paga el precio de la mala racha
La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha actuado con contundencia tras un inicio de pesadilla en la actual edición de la Liga de Naciones. Montella ha sido destituido como seleccionador después de una serie de resultados que ha dejado tocada a Turquía.
La trayectoria de Turquía en la competición se había convertido en un importante motivo de preocupación para la directiva tras sufrir cuatro derrotas consecutivas. Esas derrotas llegaron ante tres potencias europeas, Francia, Italia y Bélgica, con dos derrotas distintas ante Italia para el equipo de Montella.
Tras una reunión decisiva de la directiva el martes, la federación llegó a un consenso sobre los pasos a seguir. Se decidió recurrir a alguien conocido que entiende los matices del fútbol nacional y las expectativas de una afición apasionada.
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Yalcin vuelve al banquillo
Yalcin ha sido el elegido para liderar esta nueva etapa de la selección nacional. El técnico, de 53 años, fue confirmado oficialmente en el cargo el martes y regresa a los banquillos después de dejar su último puesto en el Besiktas de mutuo acuerdo en mayo, tras una sola temporada al frente del equipo.
Su trayectoria como entrenador está bien acreditada en Turquía. En 2021, durante su segunda etapa al frente del Besiktas, llevó al club a conquistar un recordado doblete nacional de liga y Copa de Turquía.
Una trayectoria ilustre con la selección nacional
Yalcin conoce bien el panorama internacional: durante su etapa como jugador representó a Turquía con distinción. Elegante centrocampista ofensivo, conocido por su visión de juego y su calidad técnica, disputó 37 partidos con la selección.
Su carrera en clubes fue igual de destacada y estuvo marcada por el éxito en la élite del fútbol turco. Yalcin pasó un total de diez años en el Besiktas, repartidos en dos etapas, y ganó tres títulos de liga y dos Copas de Turquía. En su palmarés también figuran dos títulos de la Super Lig conquistados durante su etapa en el Galatasaray.
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Al nuevo entrenador le esperan pruebas difíciles
Yalcin no tendrá periodo de adaptación: le esperan partidos muy exigentes desde el principio. Su debut en el banquillo será el 12 de noviembre, cuando Turquía reciba a Bélgica en un encuentro en casa que debe ganar. Estará bajo presión para lograr un buen resultado ante una de las selecciones mejor clasificadas del mundo y devolver la confianza al vestuario.
Solo tres días después del partido contra Bélgica, el nuevo seleccionador viajará con su equipo para enfrentarse a Francia.
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