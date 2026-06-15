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Túnez destituirá al seleccionador tras la humillante derrota en su primer partido del Mundial contra Suecia
Los Carthage Eagles reaccionan tras la goleada sufrida ante Suecia
Según el periodista francés Romain Molina, la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) rescindió de inmediato el contrato de Lamouchi tras la derrota.
La selección norteafricana quedó aturdida tras un partido desigual en el que el ataque sueco atravesó su defensa con facilidad. El 5-1 fue uno de los peores resultados de Túnez en el torneo, lo que llevó al organismo rector a tomar medidas drásticas. La derrota se vio agravada por lo ocurrido sobre el terreno de juego, ya que Yasin Ayari marcó precisamente contra el país natal de su padre, lo que contribuyó a sellar el destino de Túnez.
- AFP
El malestar en el vestuario provoca la salida
El resultado en el campo fue el principal motivo del despido, aunque se informa que había gran tensión en el vestuario.
Lamouchi apenas dirigió cinco partidos y la falta de sintonía entre su cuerpo técnico y la plantilla acabó por costarle el cargo cuando llegó la presión del escenario mundial.
Se espera que Kebaier sea titular en el partido contra Japón
De cara al futuro, se espera que las Águilas de Cartago recurran a una cara conocida para enderezar el rumbo. El exentrenador Mondher Kebaier es el principal candidato para asumir el cargo de forma interina mientras el equipo se prepara para un partido decisivo contra Japón el 20 de junio.
No obstante, también suena el nombre de Wahbi Khazri, exjugador del Sunderland y estrella de Túnez.
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Túnez hace historia en el Mundial
Al cambiar de entrenador a mitad del torneo, Túnez ha marcado un hito indeseado: Lamouchi se convierte en el primer seleccionador destituido durante el Mundial 2026, lo que refleja la decepción de la federación con el técnico francés.
Al considerar que no había futuro bajo su liderazgo, la federación actuó antes del segundo partido de la fase de grupos. La tarea de Túnez no será fácil: tras enfrentar a Japón, cerrará la fase contra los Países Bajos.