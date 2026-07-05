Hervé Renard sustituyó a Sabri Lamouchi tras la goleada 5-1 ante Suecia en el debut tunecino, pero no evitó las posteriores derrotas por 4-0 contra Japón y 3-1 frente a Holanda. El técnico francés ha anunciado en Instagram que renuncia al cargo.
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Túnez confirma la dimisión de Hervé Renard tras perder sus dos primeros partidos y quedar eliminado del Mundial
LA PUBLICACIÓN DE RENARD
«Antes de marcharme, agradezco a la Federación por dejarme jugar el Mundial 2026. Fue un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable. Le deseo lo mejor a la selección tunecina, estoy seguro de que seguirá creciendo y haciendo historia. Gracias a todos los que me han apoyado; les deseo mucho éxito. Mi aventura termina aquí».
UN RÉCORD POCO ENVIDIABLE
Tras dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022, acumula un récord negativo: ha perdido el 75 % de sus partidos en el Mundial (6 de 8), el segundo peor porcentaje entre los entrenadores con al menos esa cantidad de encuentros.
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