Ignoró el debut de Suecia en el Mundial ante Túnez y prefirió ver combates en jaula frente a la Casa Blanca en honor a Donald Trump; la decisión no gustó a aficionados, expertos ni jugadores.
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«Trump y los Crypto-Bros me atraían más»: Zlatan Ibrahimovic se salta el debut de Suecia en el Mundial para luchar en combates en jaula y recibe duras críticas
«Tenía muchas ganas de saber qué diría Zlatan Ibrahimovic sobre Suecia», explicó el presentador de televisión Olof Lundh en un pódcast. Su decepción fue enorme cuando descubrió que Ibrahimovic tenía otros planes.
«Quizá la UFC le pareció más atractiva, con Donald Trump y unos cuantos “Crypto Bros” en la Casa Blanca», reflexionó Lundh sobre la decisión de Ibrahimovic.
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Crítica del equipo: «Debería haber priorizado nuestro juego»
«Puede hacer lo que quiera. Es su vida», respondió el delantero sueco Anthony Elanga. «Todos estamos contentos de haber ganado hoy y esperamos centrarnos en el próximo partido».
Al preguntarle si esperaba que Ibrahimović apareciera en los próximos partidos contra Holanda o Japón, Elanga respondió: «Eso depende de él. Nosotros solo debemos concentrarnos en lo nuestro».
El centrocampista Jesper Karlström admitió su decepción: «Debería haber priorizado nuestro partido, pero puede estar en el siguiente».
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Zlatan dice cosas típicas de Zlatan: «Y además, Suecia me tiene a mí»
Antes del partido, que Suecia ganó 5-1 en Monterrey (México), Ibrahimovic animó a sus compatriotas por televisión. «Suecia es mi país. La última vez que estuvimos aquí, en Estados Unidos, lo hicimos bien. Tenemos un nuevo seleccionador», afirmó el jugador de 44 años. «Espero que ahora también nos vaya bien, pese a los problemas para clasificar al Mundial. Lo importante es que estamos aquí y tenemos talentos fantásticos».
Su última frase quizá no gustó mucho, pues no jugará el partido inaugural: «Además, Suecia cuenta conmigo; un refuerzo extra siempre ayuda. Os deseo lo mejor, porque sois los mejores».
Días antes, con motivo del 80.º cumpleaños del presidente estadounidense Trump, la Ultimate Fighting Championship (UFC) montó un espectáculo de artes marciales en el jardín de la residencia presidencial.
«Ha sido simplemente genial», declaró Ibrahimovic en un vídeo del organizador y compartió fragmentos del evento en Instagram.
En el Mundial, el máximo goleador histórico de Suecia con 62 tantos, ejerce de comentarista para la cadena estadounidense Fox Sports.