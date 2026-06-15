Antes del partido, que Suecia ganó 5-1 en Monterrey (México), Ibrahimovic animó a sus compatriotas por televisión. «Suecia es mi país. La última vez que estuvimos aquí, en Estados Unidos, lo hicimos bien. Tenemos un nuevo seleccionador», afirmó el jugador de 44 años. «Espero que ahora también nos vaya bien, pese a los problemas para clasificar al Mundial. Lo importante es que estamos aquí y tenemos talentos fantásticos».

Su última frase quizá no gustó mucho, pues no jugará el partido inaugural: «Además, Suecia cuenta conmigo; un refuerzo extra siempre ayuda. Os deseo lo mejor, porque sois los mejores».

Días antes, con motivo del 80.º cumpleaños del presidente estadounidense Trump, la Ultimate Fighting Championship (UFC) montó un espectáculo de artes marciales en el jardín de la residencia presidencial.

«Ha sido simplemente genial», declaró Ibrahimovic en un vídeo del organizador y compartió fragmentos del evento en Instagram.

En el Mundial, el máximo goleador histórico de Suecia con 62 tantos, ejerce de comentarista para la cadena estadounidense Fox Sports.