¡Trucos alemanes! Un Dumfries furioso se enfrenta a Kimmich después de que sus rivales siguieran jugando durante la pesadilla de la lesión de Brobbey

El vicecapitán de Países Bajos, Denzel Dumfries, expresó su frustración tras el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA, disputado en el Johan Cruyff Arena. El lateral derecho del Inter se quedó perplejo después de que los jugadores alemanes siguieran jugando mientras el delantero Brian Brobbey se agarraba el tendón de la corva sobre el césped, una acción que acabó con Felix Nmecha abriendo el marcador.

En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, Dumfries rechazó darse por satisfecho con un punto e insistió en que una gran nación futbolística como Países Bajos debe exigir victorias.

Confirmó que él mismo se enfrentó a los jugadores alemanes sobre el terreno de juego por esa secuencia antideportiva.