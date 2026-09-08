Son sabía a lo que se exponía al aceptar poner rumbo a California tras 10 años memorables en el Tottenham. Se marchó como capitán campeón de la Europa League, poniendo fin a una sequía de 17 años sin títulos en el norte de Londres.

Teniendo en cuenta su enorme tirón mediático, se esperaba mucho del veterano delantero en la MLS. Se le encomendó la tarea de generar un impacto similar al que ha tenido el GOAT argentino Lionel Messi en el Inter Miami.

Siempre iba a ser difícil para el talentoso jugador de 34 años igualar a uno de los mejores del mundo, al menos sobre el campo, pero su presencia en Los Ángeles va mucho más allá de su capacidad deportiva.

Son es uno de los futbolistas con mayor atractivo comercial del planeta y ahora se encuentra compartiendo ciudad con la superestrella de la MLB Shohei Ohtani, de los LA Dodgers. Entre ambos, dos iconos globales han ayudado a derribar barreras y a despertar interés.