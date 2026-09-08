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¡Triunfa a lo grande en Hollywood! Son Heung-min es «dinero muy bien invertido» para la MLS y Los Angeles FC, ya que la exestrella del Tottenham ayuda a abrir nuevos mercados
Son dejó el Tottenham para unirse a Ohtani en Los Ángeles
Son sabía a lo que se exponía al aceptar poner rumbo a California tras 10 años memorables en el Tottenham. Se marchó como capitán campeón de la Europa League, poniendo fin a una sequía de 17 años sin títulos en el norte de Londres.
Teniendo en cuenta su enorme tirón mediático, se esperaba mucho del veterano delantero en la MLS. Se le encomendó la tarea de generar un impacto similar al que ha tenido el GOAT argentino Lionel Messi en el Inter Miami.
Siempre iba a ser difícil para el talentoso jugador de 34 años igualar a uno de los mejores del mundo, al menos sobre el campo, pero su presencia en Los Ángeles va mucho más allá de su capacidad deportiva.
Son es uno de los futbolistas con mayor atractivo comercial del planeta y ahora se encuentra compartiendo ciudad con la superestrella de la MLB Shohei Ohtani, de los LA Dodgers. Entre ambos, dos iconos globales han ayudado a derribar barreras y a despertar interés.
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¿Ha sido Son una historia de éxito para la MLS y LAFC?
Con eso en mente, y teniendo en cuenta los 19 goles y una participación en el All-Star, ¿ha sido Son una historia de éxito mientras actuaba a la sombra de las colinas de Hollywood? Al responder a esa pregunta, el exguardameta de la MLS Hislop, en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la casa de partidos y cuotas de fútbol, dijo: «Lo ha sido. Creo que absolutamente lo ha sido.
«Ha demostrado que todavía tiene más que suficiente para competir a este nivel, desde luego en la Major League Soccer. Y en términos de abrir el mercado asiático a la MLS, especialmente la enorme población asiática que hay en Los Ángeles.
«Creo que, desde una perspectiva de inversión y de valor, ha sido dinero muy bien invertido. Y desde una perspectiva deportiva, ha sido dinero muy bien invertido para la Major League Soccer».
Son está disfrutando de su tiempo en Estados Unidos
Son, que es plenamente consciente de su estatus de celebridad y nunca intenta rehuirlo, ha estado disfrutando de su estancia en Estados Unidos. Contó recientemente a GOAL sobre convertirse en un modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo: «Si soy sincero, nunca siento que dé esto por sentado.
»Sé que la gente quiere escuchar y quiere ver muchas cosas de lo que hago, y estoy muy abierto a ello. Creo que la gente merece saber lo que hacemos, lo que mostramos, porque nos da un apoyo increíble. Intento sacar tiempo siempre que puedo. Me tomo esa responsabilidad muy en serio».
Añadió: «No todo el mundo va a ser fan mío, pero aun así intento ser yo mismo. Intento ser humilde. Intento estar agradecido a la gente que siempre me apoya. Así soy yo. Nunca muestro falsedad en lo mío».
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Las opciones de ampliación pueden mantener a Son en Los Ángeles hasta 2029
Es esa naturaleza humilde la que ha hecho que Son se gane el cariño de los aficionados desde Seúl hasta Los Ángeles, pasando por Hamburgo, Leverkusen y Londres. Sobre dar siempre todo de sí por cualquier causa, ha dicho: «Me encanta el balón. Quiero a los aficionados y quiero a mis compañeros de equipo.
«Desde que me enamoré de niño, simplemente persiguiendo el balón, golpeando el balón y celebrándolo con los chicos. Creo que probablemente es lo que más me gusta. Cuando tengo estrés, siempre juego al fútbol. Por eso estoy aquí: disfruto de este deporte. Hasta el final, creo, probablemente, que es el único amor que tengo».
Son ama el fútbol, y el fútbol le corresponde. Las muchas cualidades que tiene para ofrecer, dentro y fuera del campo, están siendo plenamente valoradas en Estados Unidos y su lucrativo contrato incluye opciones de ampliación que podrían mantenerlo en su entorno actual hasta 2029.
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