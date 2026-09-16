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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Triple golpe por lesiones para el Chelsea: Xabi Alonso, en alerta al ausentarse Joao Pedro y otras dos estrellas del entrenamiento antes del duelo contra el Brentford

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
Moisés Caicedo
R. James
Brentford vs Chelsea
Brentford
Premier League

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se enfrenta a una importante crisis de lesiones después de que tres jugadores clave del primer equipo se ausentaran del entrenamiento del martes por la mañana, entre ellos el talismán Joao Pedro. El Chelsea prepara actualmente un vital derbi del oeste de Londres contra el Brentford, con la intención de reaccionar tras un decepcionante empate en su último partido.

  • Trío clave ausente en la sesión en Cobham

    Según el periodista de Sky SportsJames Savundra, Pedro estuvo ausente durante la parte abierta al público del entrenamiento del martes. El delantero brasileño ha sido el jugador más destacado del Chelsea esta temporada, con tres goles y tres asistencias en solo cinco partidos. Su actuación más reciente permitió al Chelsea rescatar un punto con un crucial gol del empate en los últimos minutos ante el Hull City el sábado por la tarde.

    Junto a Pedro, el capitán del club Reece James y el centrocampista estrella Moises Caicedo también estuvieron ausentes del grupo principal. James ha tenido un papel destacado esta temporada en una función de centrocampista central, completando los 90 minutos en tres de los cuatro partidos de liga del Chelsea. El inglés pareció terminar ileso el empate del fin de semana ante el Hull, por lo que su repentina ausencia supone una preocupación importante para el club.


    • Anuncios
  • imago-sport-1082184972.jpgCrystal Pix

    Alonso, cauto sobre el regreso de Caicedo

    Aunque las repentinas ausencias de Pedro y James hacen saltar las alarmas de inmediato, Alonso ya había abordado los continuos problemas físicos de Caicedo antes del partido contra el Hull. El internacional ecuatoriano aún no ha sido titular esta temporada tras una frustrante serie de contratiempos.

    La semana pasada, al hablar sobre una posible vuelta para el choque del viernes, el técnico del Chelsea insistió en que actuaría con extrema cautela. «Todavía no, ya veremos para Brentford», explicó Alonso en su rueda de prensa previa al partido.

    Además, subrayó la necesidad de proteger al centrocampista de 24 años de nuevos problemas físicos. «No estamos en un momento para correr riesgos con él. Todavía no; todavía no lo estamos», añadió el entrenador.


  • Dilemas en el centro del campo y el impulso de los debuts

    La campaña de Caicedo se ha visto lastrada por un persistente problema físico. Después de perderse la jornada inaugural contra el Fulham, pudo disputar un breve cameo de 14 minutos en una dramática victoria por 4-3 sobre el Brighton antes de sufrir una recaída de su lesión. Ese contratiempo le mantuvo apartado en los posteriores encuentros contra el Arsenal y el Leeds.

    Sin embargo, la sesión de entrenamiento del martes sí dejó algunas noticias positivas para el Chelsea. Los fichajes veraniegos Marco Palestra y Jordan Henderson participaron con total normalidad junto al resto del grupo. Ambos están ahora cada vez más cerca de realizar sus esperados debuts con el conjunto del oeste de Londres.


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    Luces de viernes por la noche en el Gtech Stadium

    El Chelsea viajará para enfrentarse al Brentford de Keith Andrews el viernes por la noche, desesperado por recuperar la senda de la victoria. Con tres piezas clave potencialmente apartadas, Alonso necesitará que sus incorporaciones veraniegas y los jugadores menos habituales den un paso al frente en lo que promete ser una exigente salida a domicilio.

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