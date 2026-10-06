Italia y Alemania se están disputando el talento de Nicolò Tresoldi. El delantero ítalo-alemán, nacido en Cagliari, pero ciudadano alemán desde 2022, sigue brillando con la camiseta del Club Brugge en Bélgica y al inicio de este larguísimo parón fue llamado para responder a las convocatorias tanto de Roberto Mancini como de Jurgen Klopp.

Sin embargo, los dos seleccionadores recibieron un "no, gracias" por parte del punta, que ante los micrófonos de RanSport confirmó que, por ahora, la principal motivación sigue siendo la vinculada a su presente con la camiseta de la Alemania Sub-21.



