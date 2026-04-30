¿Podría elevar aún más el listón si volviera a competir en la élite europea? Saha, exdelantero del United y antiguo compañero de Ronaldo, respondió a ToonieBety declaró a GOAL: «Sí, porque posee tres cualidades que pocos tienen. Primero, físicamente no parece tener 41 años, quizá 32 o 33. Y cada mes puede cambiar rápido, pero lo que más veo es su mentalidad.

Ha marcado casi 1 000 goles y sigue con las mismas ganas. Algunos delanteros no se esfuerzan al máximo, pero él sí. Sabe dónde colocarse.

Segundo: sabe estar en el lugar correcto. Algunos entrenadores lo ven como una bola de energía lista para explotar, porque hoy es más un nueve puro que un extremo.

Puede que a veces su cuerpo le falle, pero en general es único en la Liga de Campeones. La concentración, la táctica y los detalles deciden los partidos, y Cristiano sigue siendo uno de los mejores gracias a su deseo.

Por eso es el máximo goleador de la competición: concentración, detalles, estar en el lugar y momento justos con la técnica perfecta. Algo excepcional; solo Cristiano y unos pocos lo han logrado».