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Tres razones por las que Cristiano Ronaldo aún puede brillar en la Liga de Campeones, según su excompañero en el Manchester United, Louis Saha, quien lo considera «único»
Ronaldo en busca de grandes títulos y de los 1.000 goles
Este verano, cuando capitanée a Portugal en el Mundial 2026, Ronaldo lo demostrará de nuevo. Su sexta participación reescribirá los libros de historia de la FIFA.
Para CR7 la edad es solo un número; por eso no planea retirarse. Se mantiene en óptima forma tras una carrera llena de récords y triunfos con United, Real Madrid y Juventus.
Ahora busca un nuevo título liguero con el Al-Nassr, tras su paso sin grandes trofeos por Oriente Medio, y acecha los 1.000 goles oficiales en su carrera.
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Rumores de fichajes: se habla de un posible traspaso a la MLS o un regreso a Europa.
Se pregunta cuánto tiempo permanecerá Ronaldo en Arabia Saudí. Aunque tiene un contrato lucrativo hasta 2027, hizo huelga en febrero por su descontento con la distribución de fondos entre los equipos del PIF.
Desde entonces ha vuelto a jugar y los rumores de fichaje por la MLS o un regreso a Europa se han apagado. Quizá no lo veamos de nuevo en un club europeo, pues ya es el máximo goleador de la Liga de Campeones, con 141 tantos.
¿Podrá Ronaldo seguir brillando en la Liga de Campeones?
¿Podría elevar aún más el listón si volviera a competir en la élite europea? Saha, exdelantero del United y antiguo compañero de Ronaldo, respondió a ToonieBety declaró a GOAL: «Sí, porque posee tres cualidades que pocos tienen. Primero, físicamente no parece tener 41 años, quizá 32 o 33. Y cada mes puede cambiar rápido, pero lo que más veo es su mentalidad.
Ha marcado casi 1 000 goles y sigue con las mismas ganas. Algunos delanteros no se esfuerzan al máximo, pero él sí. Sabe dónde colocarse.
Segundo: sabe estar en el lugar correcto. Algunos entrenadores lo ven como una bola de energía lista para explotar, porque hoy es más un nueve puro que un extremo.
Puede que a veces su cuerpo le falle, pero en general es único en la Liga de Campeones. La concentración, la táctica y los detalles deciden los partidos, y Cristiano sigue siendo uno de los mejores gracias a su deseo.
Por eso es el máximo goleador de la competición: concentración, detalles, estar en el lugar y momento justos con la técnica perfecta. Algo excepcional; solo Cristiano y unos pocos lo han logrado».
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¿Cuándo se retirará Ronaldo? No se vislumbra el final para este icono eterno
Además de su récord de goles, Ronaldo es el jugador con más partidos en la Liga de Campeones: 183. Ganó su primer título continental con el Manchester United en 2008 y sumó cuatro más en sus nueve años en el Real Madrid.
Ahora busca el Mundial con Portugal, tras ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones, y se rumorea que podría seguir jugando varios años más.