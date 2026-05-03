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«Tres o cinco puntos»: Wayne Rooney ve al Arsenal campeón de la Premier League, y el Manchester United augura un tropiezo final de Pep Guardiola y el City
Los Gunners llevan la iniciativa
El Arsenal se colocó seis puntos por encima en la Premier League tras ganar 3-0 al Fulham el sábado, presionando así a su rival. El City tiene dos partidos menos y puede recortar la diferencia a tres si vence al Everton el lunes. No obstante, las dudas sobre el título del Arsenal persisten tras perder contra el Bournemouth y el City el mes pasado. Rooney, sin embargo, no cree que el impulso se haya trasladado definitivamente a Manchester.
La atrevida predicción de Rooney
Rooney asegura que el Arsenal ganará sus tres últimos partidos de la Premier League —ante West Ham, Burnley y Crystal Palace— y prevé que el equipo de Guardiola tropiece. Así lo afirmó en «Match of the Day» dela BBC tras el doblete de Gyokeres que dio la victoria al Fulham.
«Creo que el Arsenal ganará el título», afirmó. «Lo pensé tras la victoria del City sobre el Arsenal. Noté que les pesaba visitar el campo del City y la final de Copa perdida. Pero, al seguir empatados tras esa derrota y con un calendario más favorable, el Arsenal ganará sus tres partidos».
Se prevé que el City tropiece
La lucha sigue igualada, pero Rooney cree que el desgaste físico y mental del City favorecerá a Arsenal. Considera que los Gunners han encontrado la eficacia necesaria para el tramo final y que la presión de perseguir títulos hará que el triple campeón pierda puntos.
«Creo que el City puede tropezar en uno o dos partidos. Veo al Arsenal cómodo, quizá con tres o cinco puntos de ventaja», añadió Rooney.
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El veredicto final
Rooney cree que los campeones de Mánchester flaquearán al final por la acumulación de partidos. “El City compite en varios frentes y eso puede debilitarles en la liga”, explicó.
Al preguntarle por qué piensa que el City perderá puntos, Rooney respondió: «Simplemente lo creo. El Arsenal ha estado fantástico, líder casi toda la temporada. No es un equipo que llame la atención, pero creo que, con la agenda tan apretada del City, este es el año del Arsenal».