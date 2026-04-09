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كريستيانو رونالدو قائد النصر - الهلالkooora
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Tres meses en la línea de fuego... El último baile de Ronaldo amenaza el trono de Messi y Al-Hilal

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
S. Inzaghi
Al Hilal
Al Nasr FC
1ª División
L. Messi
Portugal
Argentina
World Cup
AFC Champions League Two
Arabia Saudí
Portugal
Italia
Argentina

¿Se irá el astro portugués por la puerta grande?

Los próximos meses no son una etapa cualquiera en la carrera de Cristiano Ronaldo, sino un capítulo que podría marcar el gran final de una larga historia de gloria y lucha. A medida que la temporada llega a su clímax, el astro portugués afronta una encrucijada que podría redefinir su legado.

Los próximos tres meses serán su última danza de gloria o el inicio del telón que cierre un capítulo excepcional de un jugador que nunca supo rendirse.

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A sus 41 años, “El Bicho” mantiene su intensidad, pasión y competitividad tras más de dos décadas en la élite. El astro luso mantiene un nivel sobresaliente y sigue llevando al Al-Nassr y a la selección a lo más alto.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tres meses decisivos

    Ronaldo afronta los tres meses clave con el Al-Nassr. Sabe que es el momento ideal para llevar al “Al-Alamy” a los títulos que espera desde su llegada a la Liga Roshen.

    Su meta es clara: ganar la Liga Roshen ante la presión de su rival de siempre, el Al-Hilal.

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    Ahora que la competición entra en su fase decisiva, sabe que cada partido es clave y que cualquier tropiezo puede darle al rival la vuelta a la situación.

    Sus aspiraciones no se quedan en el torneo local: quiere llevar al Al-Nassr a ganar la Liga de Campeones de Asia 2.

    Quiere sumar un título continental a su palmarés y demostrar que puede llevar a cualquier equipo a la gloria.

    Además, se prepara para liderar a Portugal en la Copa del Mundo de 2026.

    El máximo goleador de la historia sabe que ese torneo podría ser su última chance de cumplir el gran sueño de su carrera internacional, por lo que los próximos meses resultan decisivos tanto en el Al-Nassr como en su camino hacia un último capítulo de gloria con la selección.

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  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nudo lunar

    Desde su llegada al Al-Nassr, Ronaldo no ha logrado títulos nacionales ni continentales, pese a su talento y al plantel de estrellas que le rodea.

    La principal razón parece ser el dominio del Al-Hilal, que desde el principio ha sido el mayor obstáculo de Ronaldo en Arabia Saudí.

    El Al-Hilal se ha convertido en un gran obstáculo para las ambiciones del astro portugués: en nueve duelos nacionales, Ronaldo solo ha conseguido una victoria, dos empates y seis derrotas.

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    Esta estadística muestra lo difícil que es penetrar la defensa del Al-Hilal y superar su experiencia en los momentos clave, lo que ha afectado directamente las opciones del Al-Nassr de ganar títulos.

    Además, el Al-Hilal le ha privado de cuatro títulos: una final de la Copa del Rey, dos Supercopas nacionales y un título de la Liga Roshen.

    Estos reveses consolidaron la imagen del Al-Hilal como un escollo para las ambiciones de Ronaldo, a pesar de sus brillantes actuaciones individuales en las últimas temporadas.

    Además, la afición rival lo ha abucheado en varias ocasiones y su enfrentamiento con Ali Al-Bulaihi, ahora en Al-Shabab, le costó la expulsión en la semifinal de la Supercopa 2023-2024, que Al-Nassr perdió 1-2.-2.

    Por eso, el próximo duelo no es solo un partido: es la oportunidad de Ronaldo para demostrar su fortaleza mental y romper de una vez por todas esta larga barrera psicológica.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    La destrucción del trono y la salida por la puerta principal

    A pesar de los tropiezos pasados, esta temporada podría dar a Cristiano la oportunidad de romper su racha negativa y cumplir un anhelo: ganar la Liga Saudí ante Al-Hilal.

    La pugna entre Al-Nassr y Al-Hilal ha llevado al campeonato a momentos decisivos, pues la jornada 32, el 7 de mayo, los enfrentará en el derbi de Riad que podría definir el título a dos fechas del final.

    Antes, el Al-Nassr deberá superar cuatro exámenes: Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli y Al-Qadsia, en las jornadas 28 a 31.

    Esas cuatro citas medirán la capacidad del equipo para aguantar la presión y la de Ronaldo para guiar a los suyos hacia el título con su experiencia y su instinto goleador.

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    Si el Al-Nassr gana los cuatro, la ventaja sobre el segundo, Al-Hilal, será de solo cinco puntos antes del derbi, lo que añadirá más emoción a un duelo que puede decidir el título.

    Si, por el contrario, el Al-Nassr da la vuelta a la situación y vence en el derbi, la ventaja subiría a ocho puntos a falta de solo dos jornadas, lo que le otorgaría el título.

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    En ese escenario, Cristiano Ronaldo podría irse del Al-Nassr por la puerta grande, conquistando el título tras una racha de derrotas ante el Al-Hilal y demostrando que puede revertir cualquier situación antes del cierre de la temporada.

  • FBL-FIFA-AWARDSAFP

    El último baile y la ecuación de Messi

    Si Cristiano lleva al Al-Nassr al título de la Liga Roshen y a la Copa de Asia 2, podría acercarse a su último sueño: ganar el Mundial 2026 con Portugal.

    Ese éxito le permitiría igualar a su gran rival, Lionel Messi, campeón del mundo en la última edición.

    La presión y la expectación que rodearán a Ronaldo en los próximos tres meses serán enormes, pues ganar la Liga Saudí y la Copa de Asia no serán solo títulos más, sino el primer paso para hacer historia y demostrar que «El Don» sigue competitivo tras años en las canchas.

    Algunos creen que Messi ya le ganó la pulseada tras alzarse con el Mundial, pero la ambición de Ronaldo no tiene límites: sabe que es hora de responder con fuerza y demostrar que aún puede brillar en la máxima cita.

    Si lo logra, el Mundial sería el broche de oro de su carrera. su retirada del fútbol tras décadas de gloria y un legado imborrable, demostrando que la ambición no tiene límites y que los grandes títulos pueden llegar incluso en el último capítulo del viaje.