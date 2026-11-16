Tres factores que determinarán si Bruno Fernandes tiene futuro en el Manchester United a las órdenes de Mauricio Pochettino, mientras Morgan Schneiderlin aborda los rumores de traspaso en torno al capitán del equipo
Cuándo vence el contrato de Fernandes en Old Trafford
Tal como están las cosas, el centrocampista creativo portugués verá expirar su actual contrato en Old Trafford en el verano de 2027. El United tiene la opción de activar una prórroga de 12 meses contemplada en el contrato, lo que le permitiría proteger el valor de uno de sus activos más preciados durante un par de mercados de fichajes más.
Se espera que, si no se alcanza ningún acuerdo antes de que concluya la presente temporada, se autorice su venta, con el United contra las cuerdas. Se ha sugerido que la separación podría producirse en enero.
Los equipos de la Liga Profesional Saudí que llevan tiempo interesados en Fernandes están dispuestos a reavivar su interés y presentar ofertas lucrativas. El gigante de la Premier League, que atraviesa otra temporada complicada en la competición nacional, podría no tener más remedio que hacer caja con su venta.
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Partidos y goles: el registro de Fernandes en el Manchester United
Fernandes ha sido una revelación para el United desde su llegada procedente del Sporting en enero de 2020, y la temporada pasada hizo historia al repartir 21 asistencias en una sola temporada de la máxima categoría inglesa.
Se acerca a los 350 partidos con el United, ya ha superado los 100 goles y lleva el brazalete de capitán desde julio de 2023. Puede que no le queden muchos capítulos por escribir en su historia en Manchester.
El exentrenador del Chelsea y del Tottenham Pochettino se prepara para asumir el mando en Old Trafford mientras termina de cumplir sus compromisos con la USMNT. El argentino afronta decisiones importantes sobre varias figuras de peso en el llamado «Teatro de los Sueños».
Tendrá mucho que decir sobre el futuro de Fernandes y el protagonismo del centrocampista de 32 años en sus planes de futuro. El nuevo técnico necesita que todos remen en la misma dirección y crean en su ambicioso proyecto.
¿Se marchará Fernandes en el mercado de fichajes de enero?
Preguntado por si cree que Fernandes seguirá en el club una vez cerrado el próximo mercado de fichajes, el exjugador del Manchester United Schneiderlin, que jugó a las órdenes de Poch en el Southampton y que hizo estas declaraciones en colaboración con ComeOn, declaró a GOAL: «Conociendo a Mauricio Pochettino, analizará la situación. Analizará a Bruno Fernandes, sus ganas, su actitud y si quiere trabajar duro. Si percibe que Bruno Fernandes tiene la mirada puesta en otro sitio, hay que anteponer el club, uno de los más grandes del mundo, a cualquier jugador.
«Siempre antepondrá el colectivo a los jugadores. Por supuesto, Bruno tiene capacidad física: corre, puede presionar y puede aportar mucho al equipo. Pero si Pochettino considera que no encaja por su carácter, o si ve algo que no le convence, tomará una decisión.
«Comprenderá la situación antes de llegar y se asegurará de tomar la mejor decisión para el club».
- Getty/GOAL
Pochettino inaugura una nueva era en Anfield ante el Liverpool
La afición del Manchester United deseará que Fernandes siga en el club, dado todo lo que ha aportado al equipo durante los últimos seis años, pero también entiende que el club no puede permitir que ningún jugador se convierta en una distracción.
Es probable que Fernandes salte al campo como capitán del Manchester United en el primer partido de Pochettino al frente del equipo. La nueva etapa comenzará en un escenario de máxima exigencia, con la visita a Anfield para medirse el domingo al Liverpool, su viejo rival.
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