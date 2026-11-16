Tal como están las cosas, el centrocampista creativo portugués verá expirar su actual contrato en Old Trafford en el verano de 2027. El United tiene la opción de activar una prórroga de 12 meses contemplada en el contrato, lo que le permitiría proteger el valor de uno de sus activos más preciados durante un par de mercados de fichajes más.

Se espera que, si no se alcanza ningún acuerdo antes de que concluya la presente temporada, se autorice su venta, con el United contra las cuerdas. Se ha sugerido que la separación podría producirse en enero.

Los equipos de la Liga Profesional Saudí que llevan tiempo interesados en Fernandes están dispuestos a reavivar su interés y presentar ofertas lucrativas. El gigante de la Premier League, que atraviesa otra temporada complicada en la competición nacional, podría no tener más remedio que hacer caja con su venta.