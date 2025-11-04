+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Thomas Hindle y Nicolás De Marco

Trent Alexander-Arnold todavía está esperando dejar su huella en el Real Madrid mientras el ex ídolo del Liverpool regresa a Anfield para un crucial enfrentamiento de Champions League

Los teóricos de la conspiración estaban en ello de inmediato. A menos de 10 minutos de iniciado el partido de apertura de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Marsella, Trent Alexander-Arnold cayó sujetándose el muslo. Tenía esa expresión resignada en el rostro, combinada con un movimiento de cabeza, una expresión de dolor y la aceptación de que algo no estaba bien y que no podría solucionarse inmediatamente.

Y no se equivocaba. Alexander-Arnold efectivamente se había roto el tendón de la corva, como Madrid confirmó dentro de las siguientes 24 horas. Había dos posibles rutas en respuesta. La primera era la de simpatía hacia un jugador que estaba haciendo su camino en un nuevo club, en un nuevo país, que podría haberse evitado una casi inmediata etapa fuera de juego.

La segunda, y admitidamente más al estilo Scouse, fue algo como, 'No podría haberle pasado a un chico más agradable...'.

Aquellos teóricos de la conspiración señalaron inmediatamente que la lesión de Alexander-Arnold podría ofrecerle una 'oportunidad' para evitar el regreso a Anfield que se había añadido al calendario del Madrid cuando empataron con el Liverpool por segunda temporada consecutiva en la fase de liga de la Champions League. El defensa inglés apenas recibió la más cálida de las despedidas cuando dejó Merseyside en mayo, por lo que probablemente no tener que enfrentarse a esa misma atmósfera hostil tan pronto después le habría sentado bien a Alexander-Arnold.

De todos modos, se ha recuperado a tiempo y forma parte del equipo de Xabi Alonso para la reunión del martes entre dos de los equipos más exitosos de Europa. Sin embargo, queda por ver qué papel jugará Alexander-Arnold. Aunque ha recuperado su forma física, aún está esperando dejar verdaderamente su marca en Los Blancos tras su cambio de verano de €10 millones (£8m/$11m) que vio los sueños de Alexander-Arnold "hechos realidad".

    Bolsa mixta temprana

    Alonso ha enfatizado repetidamente en los meses desde que su equipo fue derrotado por el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes que no era realmente su equipo del Madrid el que fue despachado por los parisinos en el MetLife Stadium bajo el calor estadounidense. Ha insistido en que no tuvo suficiente tiempo con el equipo, y que en efecto, estaba trabajando con un conjunto exhausto que todavía estaba recuperándose de la pérdida de un entrenador de larga data como Carlo Ancelotti, quien había traído tanto éxito al club. Solo había un límite de lo que Alonso podía hacer, insistió. 

    Una cosa que sí hizo, sin embargo, fue confiar en Alexander-Arnold. El inglés estuvo presente desde el principio y comenzó los primeros cinco partidos del torneo. Muchos de los movimientos característicos de Trent eran inmediatamente evidentes: pases largos, regates itinerantes, el entendimiento de tipos de ángulos que pocos defensores que han jugado el juego comprenden completamente. Pero luego estaban también sus muy publicadas y discutidas deficiencias defensivas mientras el flanco derecho del Madrid era repetidamente explotado por los oponentes. 

    Cuando llegó la semifinal, Alexander-Arnold se lo perdió debido a una molestia muscular que sufrió en el entrenamiento, evitando así la tortura de ser llevado al límite por Khvicha Kvaratskhelia, ya que en su lugar observó desde la banda cómo su nuevo equipo fue vapuleado, 4-0. Federico Valverde comenzó como lateral derecho ese día, como presumiblemente lo hará el martes también, y casi hubo un sentido de alivio de que Alexander-Arnold no estuviera disponible. 

    Dentro y fuera

    Dado ese 'pretemporada competitiva', se asumía que Alexander-Arnold comenzaría a toda velocidad una vez él y Madrid regresaran a España para la nueva temporada. Alonso mostró fe en él desde el principio ya que el lateral comenzó el primer partido de la temporada de Liga, jugando 68 minutos aceptables mientras Madrid tambaleaba hasta una victoria por 1-0 sobre Osasuna.

    Alexander-Arnold fue injustamente señalado por la prensa española - y también por algunos medios ingleses - pero, en verdad, realizó una actuación típica que contenía algunos buenos pases pero carecía de química con sus compañeros de equipo. A Alonso le gusta una estructura rígida, y Alexander-Arnold no se adhirió realmente a ella. Así que, aunque de ninguna manera fue pobre, se parecía mucho a un jugador que todavía se estaba adaptando a su nuevo entorno.

    La preocupación por el ajuste de Alexander-Arnold se intensificó una semana después cuando Dani Carvajal, él mismo aún recuperándose de una seria lesión de rodilla, comenzó el siguiente juego contra el Real Oviedo. Alexander-Arnold jugó solo cuatro minutos mientras Madrid se imponía 3-0, y los informes posteriores en los medios locales sugirieron que los dos rotarían cada partido - algo que Alonso practicaba regularmente durante su tiempo en el Bayer Leverkusen. Alexander-Arnold posteriormente obtuvo la titularidad contra Mallorca en la tercera jornada, con Carvajal nuevamente entrando para el juego siguiente. 

    Luego vino esa lesión en la Liga de Campeones, dejando las estadísticas de Alexander-Arnold post-Copa Mundial de Clubes en cinco apariciones, tres como titular, 156 minutos jugados y cero asistencias o goles. 

    Competencia por puestos

    Mientras Alexander-Arnold observaba desde las gradas, Carvajal había comenzado a retomar su mejor forma. No es el mismo nivel de jugador que el candidato marginal al Balón de Oro de la campaña 2023-24, pero sigue siendo una presencia inquieta que puede hacer que las cosas sucedan en ataque mientras se mantiene sólido en defensa.

    Quizás más importante, Carvajal entiende lo que es ser Madridismo. Es el capitán del club, un verdadero líder tanto dentro como fuera del campo. Por lo tanto, no es un jugador fácil de dejar en el banco, y por eso, cuando Alexander-Arnold se lesionó, su ausencia no se sintió necesariamente mucho. 

    Desafortunadamente para Carvajal, sufrió una lesión en la rodilla a finales de octubre que requerirá cirugía y, potencialmente, lo dejará fuera de acción hasta el Año Nuevo. Eso, en teoría, abriría la puerta para que Alexander-Arnold regresara, pero ha permanecido en el banco en las semanas desde su recuperación en gran parte debido a lo bien que Valverde ha hecho al suplirlo. El uruguayo es un maravilloso futbolista que es capaz de jugar en múltiples posiciones, y su naturaleza enérgica y disciplinada lo convierte en un ajuste ideal para el sistema de Alonso.

    'Nueva etapa'

    Alexander-Arnold fue un suplente no utilizado contra tanto Barcelona como Valencia, lo que significa que las posibilidades de que sea devuelto a la alineación titular a su regreso a Liverpool parecen improbables, incluso si Alonso insinuó que el jugador de 27 años podría tener algo de tiempo de juego.

    "Él está bien. No jugó [contra Valencia el sábado] debido al contexto del juego, pero está disponible para cualquier cantidad de minutos," dijo el entrenador de Madrid en su conferencia de prensa el lunes. "Mañana podría jugar, y después de la lesión que tuvo necesitamos sus cualidades; tiene grandes cualidades. Está en una nueva etapa para él, deportiva, física y mentalmente. Necesitamos darle lo que necesita porque es un jugador excepcional que tenemos en nuestro equipo."

    Estableciéndose

    Por su parte, Alexander-Arnold parece no tener remordimientos por su controvertida decisión. En una entrevista con Prime Video antes del encuentro del martes, reveló que está tomando tres horas de clases de español por semana y se desenvolvió cómodamente en un tramo de la entrevista en la lengua nativa de Madrid, habiendo mostrado sus habilidades en español en su conferencia de prensa de presentación en junio (¡para el disgusto de algunos fanáticos del Liverpool!).

    Alexander-Arnold admitió que estaba nervioso a su llegada, pero desde entonces ha ganado confianza. No es un secreto que es buen amigo de su compañero de selección Jude Bellingham, pero según se informa, ha desarrollado otras amistades en Madrid. La vida en España también le está tratando bien, con la comida y el sol ayudándole durante este período de adaptación. Eventualmente se le exigirán actuaciones a Alexander-Arnold, pero ahora mismo hay poca preocupación en la capital sobre que se convierta en un fichaje fallido.

    De vuelta en el centro de atención

    Independientemente de cuánto juegue, el partido del martes estará dominado por la presencia de Alexander-Arnold. Naturalmente, la mayoría de las preguntas previas al partido dirigidas al campamento de Liverpool se han centrado en el regreso del lateral.

    “Fue mi vice-capitán la temporada pasada y tengo recuerdos de trabajar con él que fueron solo positivos y tengo recuerdos de verlo en la televisión que también fueron solo positivos", dijo el entrenador de los Reds, Arne Slot. "Puedo recordar múltiples grandes momentos suyos con la camiseta de Liverpool. Recibirá una cálida bienvenida de mi parte".

    Virgil Van Dijk, quizás sin sorpresa, fue mucho más severo en su evaluación de las cosas, diciendo: "No he hablado mucho con él desde que se mudó. No es nada personal, yo vivo mi vida y él tiene su vida en Madrid. Creo que es un jugador de calidad, un jugador talentoso, y fue importante para nosotros todos esos años. Así que estaba feliz de tenerlo en mi equipo, pero ahora es un oponente. Si juega, tenemos que hacerle muy difícil hacer lo que se le da bien".

    Ese sentimiento probablemente resume el sentir general entre los fanáticos de Liverpool mientras se preparan para 'recibir' a su antiguo héroe canterano. Alexander-Arnold ha evitado el foco de atención desde su mudanza debido a sus problemas de lesiones, pero ahora será lanzado de nuevo a él, quizás en el peor lugar posible.

    Alexander-Arnold podría, por supuesto, silenciar los probables abucheos de The Kop con una actuación virtuosa, la primera de su carrera en Madrid. Sin embargo, dado lo que ha sucedido antes en su carrera con los Blancos, una participación discreta desde el banco es probablemente todo lo que se puede esperar de él en este momento.

